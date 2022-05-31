Bodrum'a İki Kruvaziyer Yanaştı

23 Nisan'da sezonun ilk kruvaziyerinin demir attığı Bodrum'a, Marshall Adaları bayraklı 180 metre uzunluğundaki "Nautica" ve Yunanistan bayraklı 53 metrelik "Pan Orama" isimli gemi geldi.

Çoğunluğu Amerikalı 415 yolcusu olan "Nautica" ve çoğunluğu İngiliz 49 yolcusu bulunan diğer gemi, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından sahilde gezip çarşıda alışveriş yaptı. Bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.

Yolcu gemilerinin yanaştırıldığı iskelede, üzerinde helikopter bulunan 81 metre uzunluğundaki "Air" isimli motor yat da dikkati çekti.

Sinema salonu, spa, asansör ve spor salonu gibi imkanlar bulunan Malta bayraklı yat, geçen yıl da ilçeye gelmiş ve yakıt ikmali yapılmıştı.