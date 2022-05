Kuşadası’ndan Haftanın 3 Günü Yunan Adaları!

Celestyal Olympia her salı ve cumartesi günleri; Celestyal Crystal ise pazartesi günleri yolcularını alıyor. Atina’dan aldığı çoğu Amerikalı ve Avrupalı yolcularla Kuşadası’na gelen gemilerin rotasında Patmos, Rodos, Girit, Santorini, Atina, Mikonos, Milos ve Selanik var. Türkiye’den gezginler için de alternatif bir tatil ve bütçede esnek bir rota sunan her şey dahil cruise turlarında sınırsız içecek paketi, kara turları, Mikonos shuttle, seyahat sağlık sigortası ve gemi hizmet bedelleri için ayrıca ücret ödemeye gerek kalmıyor

Kruvaziyer sektörü eski hareketli günlerine geri döndü. Limanlarımız dev cruise gemilerinin yeniden rotasında. Kuşadası limanına pandemi öncesi yaptığı aralıksız ve düzenli seferlerle Türkiye’ye en çok giriş çıkış yapan kruvaziyer firması olan Celestyal Cruises, özlenen Yunan Adaları turlarıyla gezginlerin ve tatil planlayanların yeniden ilgi odağı haline geldi. Sezon boyunca haftanın her 3 günü Kuşadası Limanı’nda bir Celestyal gemisini görebilirsiniz. Celestyal gemileri, Atina’dan binen çoğunluğu Amerikalı, Avrupalı olan yolcularıyla Kuşadası’na geliyor. Onlar bu limanda kara turu ile Efes’i keşfederken; Türkiye’den yolcular gemiye biniyor.

1664 yolcu kapasiteli Celestyal Olympia her salı ve her cumartesi günleri 3 ve 4 gecelik Iconic Aegean Turları için; 1200 yolcu kapasiteli Celestyal Crystal ise her pazartesi günü 7 gecelik Idyllic Aegean Turları için Kuşadası’ndan da yeni misafirlerini alıyor. Türk gezginlerin 299 Euro’dan başlayan her şey dahil fiyatlarla katıldığı Yunan Adaları Turları’nın rotasında Patmos, Rodos, Girit, Santorini, Atina, Mikonos, Milos ve Selanik var. 3, 4 ve 7 gecelik tur alternatifleriyle zamanda ve bütçede esneklik sunan her şey dahil cruise turlarında sınırsız içecek paketi, kara turları, Mikonos shuttle, seyahat sağlık sigortası ve gemi hizmet bedelleri için ayrıca ücret ödemeye gerek kalmıyor.

Yaz sonunda dümeni İstanbul Galataport’a kıracak

Celestyal Crystal, yaz zonunda rotasını İstanbul’a çevirerek Galataport Limanı’na demirleyecek ve buradan Eclectic Aegean Turları’nı başlatacak, bu turların rotasında ise Kavala, Selanik, Volos, Santorini ve Atina olacak.