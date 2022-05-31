STM-22 Mini Atex Led Torch, SafeTmade Kalitesi İle Satışa Başlanmıştır

Kaldırma ve can kurtarma donanımlarının ağırlık testlerinde kullanılan su balonlarının üretimi ile yola çıkan SafetMade firması, daha sonraki yıllarda ürettiği denizcilik sektörüne özgü güvenlik malzemeleri; can sallarında kullanılan Hidrostatik Serbest Bırakma Ünitesi, Düşme Engelleyici donanım, hava kalite test kiti ve ATEX el feneri ürünlerinin üretimine bir yenisini daha eklemek üzere kendi ARGE departmanında, sürdürülebilir ve yalın araştırmalarına ağırlık vermiştir.

ATEX (Alev Sızdırmaz) malzeme üretimine bir yenisini daha ekleyen SafetMade, daha önce ürettiği orta boy ATEX el fenerine ek olarak, mini boy ATEX el fenerinin araştırma ve geliştirme aşamasından sonra üretimine başladı.

ATEX malzemeler, Uluslararası ATEX direktifi ile üretimi standartları belirlenmiş ve belirli testlerden sonra sertifikasyon tabi tutulmaktadır.

SafetMade firması bütün bu testlerden geçerek ATEX belgesi almaya hak kazanan, mini boy el fenerinin sektörde mevcut ürünler içinde en kaliteli olanlardan biri olduğu belgelenmiştir.

SafetMade‘in ürettiği mini boy el feneri, üretiminde kullanılan reed-switch teknolojisi ile tamamen izole edilmiş bir iç bölüm yardımıyla dışarıya alev sızmasının engellenerek, ortamda patlama ve yanma riski taşıyabilecek gaz ve tozun yangına sebebiyet vermesini engellemektedir.

Firmanın üretmiş olduğu Mini boy Atex el feneri, Zone-0 klasmanında kullanıma uygun olarak sertifikalandırılmış olup, ürün normal çalışma koşullarında patlama ve yanma riskinin en fazla bulunduğu ortamlarda kullanılmak üzere üretilmiştir. Zone-0 genel olarak patlama riski taşıyan malzemeler ile doğrudan temas eden bölgeler olarak tanımlanmaktadır.

Mini boy Atex el feneri, kullanıcıların cebinde rahatça taşımalarına uygun bir boyutlara sahip olup, 3 adet AAA tip pil ile çalışmaktadır.