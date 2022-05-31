BALTOPS 22 Tatbikatı, 5-17 Haziran Arasında Gerçekleşecek

NATO’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Baltık Bölgesi’ndeki önde gelen deniz tatbikatlarından biri olan Baltık Operasyonları (BALTOPS) 22, 5-17 Haziranda icra edilecek. Bu sene elli birincisi düzenlenen tatbikata 45 gemi, 75 uçak, 7.000 personel ve 16 NATO üyesi ülke katılacak. Bahse konu tatbikata Türkiye’den de katılım olacak.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada: “BALTOPS 22, Baltık Denizi bölgesinde seyrüsefer özgürlüğünü ve güvenliği korumak için kritik olan birleşik müdahale kabiliyetini güçlendiren eşsiz bir eğitim fırsatı sunuyor. Katılımcı ülkeler arasında Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri bulunmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında “Tatbikatta amfibi operasyonlar, topçu, denizaltı savunma ve hava savunma gibi operasyonların yanı sıra mayın temizleme operasyonları, patlayıcı mühimmat imhası, insansız sualtı araçları ve tıbbi müdahale de dahil olmak üzere deniz kuvvetlerinin doğal esnekliğini gösteren sayısız operasyon düzenlenecek” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca tatbikatla ilgili, “Donanmasının 500. yılını kutlayan İsveç, BALTOPS 22’ye ev sahipliği yapacak. Bu bağlamda BALTOPS 22, özellikle bir denizaltıyı içeren personel kurtarma eğitimi olmak üzere daha sağlam tıbbi müdahale senaryoları içerecek. Bu yılki yinelemeye ek olarak, koordineli bir senaryo içi laik vaizlik müdahalesinin ve beş katılımcı ulus papazından oluşan dini hizmetlerin dahil edilmesi yenidir. BALTOPS 22, BALTOPS 2021 senaryosu hikaye çizgilerinden oluşuyor ve uzay alanının dahil edilmesini NATO Uzay Merkezi ile koordineli olarak sürdürüyor.” ifadelerinde bulunuldu.

1972’de başlatılan BALTOPS, NATO’nun bir kriz anında hızla yanıt verebilecek uluslararası güçlerden oluşan bir ekiple bölgesel barış ve güvenliği korumaya olan bağlılığını açıkça gösteren yıllık bir tatbikattır.