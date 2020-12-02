BM'den Denizciler İçin Kritik Çağrı

Koronavirüs salgını nedeniyle 400 bine yakın denizcinin uluslararası sularda mahsur kalması nedeniyle, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, tüm ülkeleri gemi çalışanlarını “kilit işçi” olarak tanımaya davet etti. Çalışanların kilit işçi olarak kabul edilmesi, çalışanların uluslararası seyahatlerini oldukça kolaylaştıracak.

193 ülkenin temsil edildiği Genel Kurul’da mutabakatla kabul edilen bu kararda, denizcilerin pandemi koşullarında yaşadıkları zorluklara, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların, gemi çalışanlarının ülkelerine dönmelerini zorlaştırmasına vurgu yapıldı.

IMO genel sekreteri Kitack Lim kararı memnuniyetle karşılayarak şunları söyledi: “Ne yazık ki, tedarik zincirlerini sürdürmek için hayati öneme sahip yüz binlerce denizci, sözleşmeli sürelerinin ötesinde aylar boyunca denizde mahsur kalmış durumda. Bu, aşırı gerginliğe, yorgunluğa ve bitkinliğe neden oluyor ve sürdürülemez. Umarım bu eylem çağrısı mürettebat değişikliği krizini çözmek için olumlu bir ivme sağlar. Denizcileri kilit işçiler olarak belirlemek için zaten adımlar atan ülkelere ve zor durumu çözmek için yorulmadan çalışan tüm BM kurumlarına ve endüstri ortaklarına minnettarım. Bu bir insan hakları meselesidir. Denizcilerin yaşamları, mürettebat değişim zorlukları nedeniyle imkansız hale getiriliyor."

Uluslararası Deniz Ticaret Odası genel sekreteri Guy Platten, şu an 44 ülkenin, denizcileri kilit işçi olarak tanıdığını belirterek, bu rakamın, işçilerin durumunun iyileştirmesi noktasında yetersiz olduğunu söyledi. Platten, devletlerin yanı sıra, bu zorlukların çözümü için özel sektörün de kolaylaştırıcı önlemler alması gerektiğini ekledi.

Alınan kararda ayrıca, deniz taşımacılığının, Covid-19’a karşı mücadelede kritik önemdeki tıbbi malzemeler, gıda ve diğer temel ürünler de dahil olmak üzere, taşımacılığın yüzde 80’inden fazlasını karşıladığı da kayda geçildi.

Vira Haber