BMGK Hint Okyanusu'ndaki nakliye gemisine saldırıyı görüşecek
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 6 Ağustos'ta Hint Okyanusu'nda İsrailli bir şirkete ait nakliye gemisine düzenlenen saldırıyı görüşecek.
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İngiltere'nin talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) söz konusu saldırıyı görüşmek üzere kapalı oturumda toplanacak.
İngiltere, BMGK'ye gönderdiği mektupta saldırının arkasında "büyük olasılıkla" İran'ın olduğunu duyurmuştu.
Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken 29 Temmuz'da Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait geminin mürettebatından biri İngiltere diğeri Romanya vatandaşı 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Vira Haber
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Etiketler : bmgk, hint okyanusu
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