Bodrum Açıklarında 5 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında fiber teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki 5 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 5 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.
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Etiketler : bodrum, göçmen, yunanistan, sahil güvenlik
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