“12 Metre Altı Tekne Tasarımı” olarak temanın belirlendiği yarışmanın ödül töreninde, üniversiteli tasarımcılar ödüllerine kavuştu. Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin “Hirundo” isimli projesi, birincilik ödülüne layık görüldü.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin (GYHİB), Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda organize ettiği ve artık geleneksel hale gelen “10. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması”, sonuçlandı. 2012 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu yıl temasının “12 Metre Altı Tekne Tasarımı” olarak belirlendiği yarışmaya 25 öğrenci 12 proje ile katıldı.

Yarışmanın ödül törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Başaran Bayrak, GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, denizcilik sivil toplum kuruluşlarının başkanları, sektör temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

GYHİB Başkanı Cem Seven: Gemi ve yat ihracatı bu yıl da başarılı yükselişine devam etti

Ödül töreninin açılış konuşmasında Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, yarışma ile hedeflerinin sektörün geleceği gençlere inovasyon ve tasarım kültürünü aşılamak olduğunu belirterek, “Ulusal Gemi ve Yat Tasarım yarışmalarımız, 10 yıldır, sektörümüzün kamu, sanayi ve akademi ile bir bütün olarak hareket ettiği etkinliklerin başında gelmektedir” dedi.

Seven, 2021 yılında Türkiye’nin gemi ve yat ihracatını değerlendirerek, bir önceki yıl salgının sert koşullarına rağmen diğer sektörlerle kıyaslandığında, yıllık bazda en fazla ihracat artışını sektörün kaydettiğini ve rekorlara imza attığını ifade etti. Seven, gemi ve yat ihracatının bu yıl da başarılı yükselişine devam ettiğine vurgu yaptı.

Seven, “2020 yılı sonunda 1 milyar 375 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin kurulduğu 2010 yılından beri tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektörümüz, 2021 yılında bu ihracat rakamını kasım ayı itibari ile geride bırakmayı başarmıştır. Bugün itibariyle 1 milyar 462 milyon dolara ulaşan ihracat tutarımız, yılın kalan günlerinde yapılacak teslimler ile 1 milyar 500 milyon dolarlık sınırı da aşarak, yeni bir rekora daha konu olacaktır” şeklinde konuştu.

Cem Seven, yüksek katma değerli, ileri mühendislik gerektiren, inovatif unsurlar ihtiva eden ürünler ortaya koyan gemi ve yat sektörünün, istihdam ettiği 50.000’den fazla çalışanı ve yüzbinlerce kişiye geçim kaynağı olan yapısı ile Türkiye’nin ihracatına ve ekonomisine yaptığı katkının altını çizdi.

Türkiye’nin Gemi ve Yat sektörü, “Art on The Water” ile Yurtdışında Tanıtılacak

GYHİB Başkanı Cem Seven, Türkiye’nin gemi ve yat inşa sektörünün dünyada bilinirliğini artırmak için “Art On The Water” isimli dijital proje ile tanıtım çalışmalarına başladıklarını belirtti. Tanıtım kampanyasında geleneksel Türk sanatı “ebru” ile Türkiye’nin gemi ve yat inşa sektörünün buluştuğunu ve bunun “suyun üstündeki sanat” sloganına dönüştüğünü belirten Cem Seven, dünyada sektörle ilgili tüm profesyonellere ulaşmayı, sektörün gücünü ve potansiyelini doğru şekilde anlatmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ödül töreni büyük heyecana sahne oldu

Yarışma jürisinin değerlendirmesi sonucu birinciliğe “Hirundo” isimli projesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Maltepe Üniversitesi öğrencileri Kumru Bereket, Halil Karaca; ikinciliğe “Polaris V39” isimli projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri Rahmi Murat Dural, Ahmet İzzet Kurtuluş, Tufan Koftar; üçüncülüğe “Festina Lente” isimli projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri Hilal Ak, Sarp Gürenli layık görüldü.

Yarışmada dereceye giren tasarımcılardan birinciye 40 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verildi.

Yarışmanın jürisinde Salih Bostancı, Mehmet Aziz Göksel, Bekir Şener, Ahmet Dursun Alkan, Ercan Köse, İsmail Hakkı Helvacıoğlu, Necdet Salgür, Haluk Suntay, H. Bülent Şener, Tanju Kalaycıoğlu, Yusuf Turhan Soyaslan, Ercüment Kafalı, Mustafa İnsel, Cem Melikoğlu yer aldı. Projeler inovasyon, sektöre katkısı, uygulanabilirlik, yerli katkı oranı, çevrecilik ve sunumun kalitesi kriterlerine göre değerlendirildi.

Yazar, Şair Sunay Akın’ın sahne alarak, Türk denizciliğini anlattığı töreninin sonunda, bir sonraki yarışmanın konusunun “yeni nesil koster gemisi” olduğu açıklandı.

Vira Haber