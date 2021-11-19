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Bodrum açıklarında demirli tekne battı

Bodrum açıklarında demirli tekne battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Koyu açıklarında demirleyen 12 metrelik ahşap tekne battı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Koyu açıklarında demirleyen tekne battı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan dalışta teknede kimsenin olmadığı belirlendi.

Bitez Koyu açıklarında ahşap teknenin battığını görenler sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan dalış timi, tekneye ulaştı. Teknede ve çevresinde kimsenin olmadığı tespit edildi.

12 metre uzunluğundaki 'Elly' isimli ahşap teknenin sahibi araştırılıyor.

Vira Haber

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