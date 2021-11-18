İMEAK Deniz Ticaret Odası, Rizeli öğrencileri ağırladı

Denizcilik eğitimi veren Rize Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden bir heyet, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Çayeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Şahin, Okul Müdürü Oğuz Çelik, öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyeti, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ağırladı. Ziyarette, İMEAK DTO Eğitim ve İstihdam Komisyonu Üyesi Erkan Dereli ve Eğitim Müdürü Vurgun Karayel hazır bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Okul Müdürü Oğuz Çelik, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Vira Haber