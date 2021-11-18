KOSDER’den Yunan Koster Armatörleri Derneği’ne Ziyaret

Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, Başkan Yardımcısı Hakan Çendik ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akartaş’ın bulunduğu KOSDER heyetini, HSSA Yönetim Kurulu Başkanı Charalampos Simantonis, Başkan Yardımcısı Vassilios Terzis ve Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel; HSSA’nın 14 Ekim tarihinde KOSDER’e yaptığı ziyareti hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Sayın Vassilios Terzis ve beraberindeki misafirlerimizin Derneğimize yaptığı ziyaret, bizleri ziyadesiyle memnun etmişti. İki ülke denizciliği açısından önemli bir adım olarak gördüğümüz bu görüşmenin akabinde nazik davetlerinden dolayı Başkan Charalampos Simantonis ve Yönetim Kurulu Üyelerine şükranlarımı sunuyorum.”

İki heyet tarafından toplantıya ilişkin yapılan ortak açıklamada; denizci Sivil Toplum Kuruluşlarının uluslararası boyutta dayanışma içerisinde olması gerektiği kaydedilerek; HSSA ve KOSDER’in bu konuda örnek teşkil edecek çalışmaları en kısa sürede hayata geçireceği ifade edildi. Açıklamanın devamında; dünyanın en önemli coğrafyasını paylaşan Türkiye ve Yunanistan’ın deniz taşımacılığı konusunda da ortak paydada buluşmasının önemi vurgulandı. Ayrıca önümüzdeki süreçte gerçekleştirmesi planlanan organizasyonlarla KOSDER ve HSSA’nın birlikteliğinin pekiştirileceği belirtildi. Öte yandan; koster gemilerini bölgede temsil eden iki güçlü ülkenin iki güçlü Sivil Toplum Kuruluşu olarak iş birliği içerisinde olunacağı mesajı verilirken, KOSDER ve HSSA’nın gerçekleştireceği çalışma ve projelerde ortak hareket etmeleri konusunda mutabakata varıldı.

Toplantı sonunda Başkan Sesel; kendilerini en iyi şekilde ağırlayan HSSA yönetimine teşekkürlerini iletirken, HSSA Yönetim Kurulu Başkanı Charalampos Simantonis ise; Türkiye’deki ziyaretlerinden kısa bir süre sonra KOSDER heyetini Yunanistan’da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vira Haber