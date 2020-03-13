Bodrum Açıklarındaki Gemide Koronavirüs Tespit Edildi

345 yolculu Rodos, Mikonos ve Atina hattında çalışan Blue Star gemisinde Koronavirüs vakası tespit edildi. Yapılan tespitin ardından 345 yolcu ve 77 mürettebat karantinaya alındı.

GEMİ MİKONOS LİMANI'NDA

Bodrum’a 7 mil uzaklıkta olan İstanköy’e yolcu taşıyan ve ve Rodos, Atina, İstanköy, Leros, Kavala hattında çalışan 130 metre uzunluğundaki gemi, meşhur tatil beldesi Mikonos limanına yanaştığında, bir yolcuda Koronavirüs vakasının tespit edildiği ortaya çıktı.

Karantinaya alınan yolcunun Mikonos Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine getirildiği açıklandı.

Vira Haber