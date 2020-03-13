Bodrum Açıklarındaki Gemide Koronavirüs Tespit Edildi
Bodrum’un karşısında bulunan İstanköy Adası ile Mikonos ve Atina hattında seferini sürdüren Yunanların dev Blue Star adlı feribotunda bir yolcuda Koronavirüs tespit edilmesinin ardından gemi karantina altına alındı.
A+A-
345 yolculu Rodos, Mikonos ve Atina hattında çalışan Blue Star gemisinde Koronavirüs vakası tespit edildi. Yapılan tespitin ardından 345 yolcu ve 77 mürettebat karantinaya alındı.
GEMİ MİKONOS LİMANI'NDA
Bodrum’a 7 mil uzaklıkta olan İstanköy’e yolcu taşıyan ve ve Rodos, Atina, İstanköy, Leros, Kavala hattında çalışan 130 metre uzunluğundaki gemi, meşhur tatil beldesi Mikonos limanına yanaştığında, bir yolcuda Koronavirüs vakasının tespit edildiği ortaya çıktı.
Karantinaya alınan yolcunun Mikonos Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine getirildiği açıklandı.
Vira Haber
Bu haber toplam 141 defa okunmuştur
Etiketler : Bodrum, Mikonos, Liman, Koronavirüs, Coronavirüs
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.