ZF’den, İlk Elektrikli Ön Park Freni

Bu çözümle, üreticiler artık küçük otomobil tasarlarken konvansiyonel el fren kolu yerine çağdaş ve çok daha az yer tutan bir fren sistemi sunabilecekler.

Orta, büyük ve lüks segment araçlarda görmeye alışık olduğumuz Elektrikli Park Freni (EPB) daha önce tasarımcılar tarafından küçük otomobillere uygulanamıyor ve gereksiz yer tutan el fren kolundan vazgeçilemiyordu. Endüstrinin ilk Elektrikli Ön Park Freninin seri üretime başlamasıyla, ZF artık bu teknolojinin küçük otomobillere de uygulanabilmesini mümkün kılıyor. Yerini ufak bir düğmeye bırakan el fren kolu, ayrıca kabin içerisinde yer tasarrufu sağlıyor. Yeni teknoloji, Kore’de ve Çin’de seri üretimdeki otomobillerde önümüzdeki günlerde devreye alınacak.

ZF Aktif Güvenlik Bölümü başkan yardımcısı Manfred Meyer “ZF’nin yeni Elektrikli Ön Park Freni teknolojisi gerçek bir endüstri yeniliği. Küçük ve mini segment otomobil üreticileri bu teknolojiyi tüm avantajlarıyla kullanabilecek, müşterileri ise artırılmış güvenlik ve sürüş konforundan faydalanabilecek” dedi.

ZF’NİN YENİ ELEKTRİKLİ ÖN PARK FRENİ İLE KÜÇÜK OTOMOBİLLERDE İLERİ KONFOR

EPB, klasik el freni fonksiyonuna ek olarak Auto-Hold özelliği ile yokuşta kalkış desteği sunuyor. Stop-and-go özelliği ile ise yoğun şehir trafiğinde sürüş konforunu hissedilir derecede iyileştiriyor. Ayrıca, ön akstaki yüksek statik yük dağılımı, aracı eğimli yüzeylerde güvenli şekilde park etmeyi kolaylaştırıyor.

ZF'nin ön aksta kullandığı EPB, konvansiyonel el frenlerinin arka kampana ve disk frenlerdeki bileşenlerini elimine ederek, ön aks fren kaliperlerine küçük değişiklikler, entegre edilen elektronik devreler ve ESC kontrol modülüne yeni bir yazılım gerektirmektedir. Manuel el freni sisteminin ortadan kalkmasıyla araç ağırlığında da hissedilir iyileştirme sağlanmaktadır.

Araçların güvenlik seviyesini ve verimliliği artırmak amacıyla mevcut bir teknolojiyi güncel pazar koşulları ve müşteri beklentileri doğrultusunda adapte eden ZF, elektrikli fren sisteminin avantajlarını yeni araç segmentlerine ulaştırıyor.

2001 yılında Elektrikli Park Freni teknolojisinin geliştirilmesine öncülük eden ZF, bugüne kadar dünya yollarında gezen 75 milyondan fazla araca EPB temin etmiştir.

Vira Haber