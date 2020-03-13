Kılavuz Kaptanlardan Önemli Koronavirüs Talepleri

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Dünyada Koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 127 bini aşmış durumda.

Türkiye'de ise 2 vakada Koronavirüs tespit edildi. Bu durum önlemlerin artmasına neden oldu. Her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da önlemler artmış durumda. Kılavuz kaptanlar ise önlemlerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu

İşte o açıklama:

BİZ KILAVUZ KAPTANLAR BU ÖNLEMLERİ YERİNDE BULUYORUZ ANCAK:

1-Türk Boğazlarında,kılavuz kaptan hizmet vermek için gemiye çıkıyor . Dünyadaki tüm insanların sağlığını , can güvenliğini tehdit eden CORONA -19 virüs kontrol için , sahil sihhiye esas görevini yerine getirmek için gemiye çıkmıyor, kabul edilemez bir durum.

2-Öncelikle Çin, İtalya, İran ve diğer ülkelerden gelen gemilerde bu ülkelerden ayrıldıktan sonra 14 günlük koronavirüs kuluçka süresi geçirip geçirmediğine dikkat edilmesi; son geldiği limandan personel değişikliği olup olmadığına bakılması; 14 günlük süreyi geçirmesi durumunda personelin ateşinin uzaktan ölçülmesi hangi ülkeden gelirse gelsin sahil sihhiyenin gemiye çıkıp uzaktan tüm personelin ateşini ölçmesi gerekmektedir; aksi taktirde her kılavuz kaptanın Koronavirüsü olma durumu var .Kılavuz kaptan gemiden indikten sonra çevresine de enfekte edebilir.

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI'NDAN KORONAVİRÜS ÖNLEM BİLDİRİSİ

İstanbul Deniz Ticaret Odası, deniz giriş noktalarında ve Türk boğazlarında Coronavirüse karşı alınması gereken önlemler listesini paylaştı.

Deniz Giriş Noktalarında Alınması Gereken Sağlık Kontrol Önlemleri:

Öncelikle virüsün görüldüğü ülke ve limanlara sefer yapan gemi mürettebatı kara le mümkün olduğu kadar az temas etmelidir. Ayrıca gıda güvenliğine dikkat edilmeli, yabani ve evcil hayvanlara temastan kaçınılmalı Yabancı limanlardan Türk limanlarına gelmekte olan gemilerde sefer sırasında coronavirüsü belirtisi( ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı) gösteren yolcu ve mürettebat bulunması halinde hasta yolcunun gemi reviri veya ayrı bir kamarada hasta izolasyonu sağlanmalıdır. Gemi kaptanı tarafından Telesağlık merkezine(212 444 8353) bildirilerek Telesağlık merkezinin talimatları doğrusunda hareket edilmelidir, Gemide olası vaka tanımına uyan yolcu veya mürettebat bulunması durumunda vakanın belirlenmiş hastaneye nakli için Sağlık Müdürlükleri ile irtibat sağlanarak gerekli işlemler koordinasyon içinde yürütülür. Bu tür gemilerin yolcu ve mürettebatı liman içinde pasaport kontrol noktalarına mümkün olduğunca yakın olan belirli kapılardan kabul edilmelidir. Mümkünse bu yolcuların geçtiği güzargahtaki hava sirkülasyonu artırılmalıdır, Olası vaka durumunda vaka ile temas eden sağlık personeli ve diğer kamu kurumları personeli temas esnasında tıbbi maske kullanmalı ve temas sonrası eller 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalıdır. Sabun ve suyun bulunmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılabilir, Corona virüsü görüldüğü ülke ve limanlara sefer yapan gemi yolcu ve mürettebatının Türkiye’de hastalanmaları durumunda Türk vatandaşı olmayanların öncelikle ülke temsilciliklerini arayarak durumlarını bildirmeleri ve sağlık kuruluşuna temsilcilikleri aracılığı ile riskli bölgeden geldiklerini belirterek başvurmaları sağlanmalıdır. Türk vatandaşlarını ise 112 acil sağlık hizmetleri ile iletişime geçmeleri ve riskli bölgeden geldiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

Türk Boğazlarında Alınması Gereken Sağlık Kontrol Önlemler

Yabancı limanlardan gemilerin Türk boğazlarına giriş yapmadan önce gemideki son sağlık durumunu gösteren Deniz Sağlık Birimlerini elektronik olarak https://www.hssgm.gov.tr/onlineislemler/DenizSaglikBildirimiGiris.aspx adresinden veya İstanbul Boğazı için rumelifeneri@hssgm.gov.tr, Çanakkale Boğazı içinse Çanakkale@hssgm.gov.tr mail adreslerinden ilgili Boğaz Sağlık Denetleme merkezine göndermeleri gerekmektedir. Deniz Sağlık Bildirimini göndermeyen gemilerin ise bu bildirimlerini kılavuz kaptan almadan önce boğaz girişinde yapılan sağlık kontrolü sırasında sağlık görevlilerine vermesi gerekmektedir. Ayrıca gemiye ait gemi mürettebat listesi, gemi yolcu listesi, gemi kargo manifestosu ve gemi tonaj sertifikası belgeleri geminin sağlık sorgusu sırasında eksiksiz olarak görevlilere teslim edilmelidir, Gemi tarafından yapılan Deniz Sağlık Bildirimi ilgili merkezce titizlikle incelenir ve yapılan risk değerlendirmesi sonucunda halk sağlığı açısından uygun bulunan gemilere kılavuz kaptan alabilme, personel değişimi, hasta çıkarma ve karaya çıkma izinleri verilir, Yapılan risk değerlendirmesinde gemide halk sağlığı tehdidinin bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise Gemi Trafik Hizmetleri bilgilendirilerek gemiye binecek kılavuz kaptanın kişisel koruyucu donanım tıbbi malzeme ve eldiven kullanarak gemiye binmesi gerektiği belirtilir. Gemide Coronavirüsü hastalığı olası vaka tanımına uyan yolcu ve mürettebat bulunması durumunda, vakanın uygun hastaneye nakli sağlanır.

Vira Haber