Turistlere Termal Kamera Önlemi

"Celestyal Crystal" gemisinden inen çoğunluğu ABD vatandaşı 375 turist, koronavirüsü tehlikesine karşı termal kameralardan geçti.

Turistlerin kullanacağı tur otobüsleriyle limanın belirli bölgelerinde dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Turistlerin bazıları Efes ve Meryemana Evi'ne ziyarete giderken bir kısmı da şehir merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Koronavirüse karşı limanda tüm önlemlerin alındığını açıklayan Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün tesis ettiği kontrol noktasıyla gelen tüm kruvaziyer yolcularının termal kamera gözetimi altında girişlerinin yapıldığını söyledi.

Güngör, yolcu terminalinin bir karantina odası bulunduğunu ve sürekli olarak dezenfekte edildiği bilgisini paylaştı.

Vira Haber