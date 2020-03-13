TMMOB GMO 47. Dönem Yönetim Kurulu Belirlendi
Gemi Mühendisleri Odası 47. Olağan Genel Kurulu, 7 Mart 2020 Cumartesi günü Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
GMO 47. Olağan Genel Kurulu’nun ardından 8 Mart 2020 Pazar günü Piri Reis Ortaokulunda gerçekleşen seçimle, TMMOB Gemi Mühendisleri Oda Yönetim Kurulu 7 asil, 7 yedek üye seçilirken, Denetleme Kurulu için 3 asil 3 yedek, Onur Kurulu için 5 asil 5 yedek, Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu Delegeliği için 19 asil ve yedek delege, TMMOB Yönetim Kurulu için 3 asil üye, TMMOB Denetleme Kurulu için 1 asil üye, TMMOB Yüksek Onur Kurulu için 1 asil üye, TMMOB Genel Kurulu Delegeliği için 78 asil üye belirlendi.
12 Mart 2020 tarihinde ise yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıda 47. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı.
GMO Yönetim Kurulu Asil Üyeler:
Başkan: Salih Bostancı
Başkan Yardımcısı: Mustafa Kürşat Pekşen
Genel Sekreter: Orçun Balbaş
Sayman üye: Bülent Güzelderen
Oy birliği ile seçildi.
Üyeler
Seda Sürer
Bülent Hüseyinoğlu
Seyhan Özkan
Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Faruk Sarı
Esra Kargidan
Can Serbest
Ebru Hacıalioğlu
Rahmi Ay
Ozan Yeşilköy
İlham Çelebi
Vira Haber
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