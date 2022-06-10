Bodrum Belediyesi'nden İklim Krizi İle Mücadelede Uluslararası Adım

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne Türkiye'de 23.cü Muğla'da ise ilk imza atan belediye olan Bodrum Belediyesi, iklim krizine yönelik çalışmaları kapsamında Avrupa düzeyinde adım attı.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Anlaşması’nı ve AB İklim Uyum Stratejisi’ni destekleyecek olan AB İklim Değişikliğine Uyum misyonuna katılacak ilk 118 bölge ve yerel yönetimi önceki gün açıkladı. Türkiye’den İzmir ve İzmit Belediyesi ile Bodrum Belediyesi, İklim Değişikliğine Uyum ve Toplumsal Değişimine dahil oldu.

Nötr-İklim & Akıllı Şehirler, Okyanus ve Su Kaynaklarının Islah Edilmesi, Sağlıklı Topraklar, Kanserle Mücadele ile İklim Değişikliğine Uyum ve Toplumsal Değişimi AB Misyonları ile küresel hedeflere odaklanmış durumda.

18 AB üye devletlerinden 118 AB bölgesi ve yerel yönetimleri, Avrupa Birliği Horizon Projesi ile ilişkili ülkelerden 6 bölge ve yerel yönetimler, sözleşmeye ilk imza atacak olan katılımcılar oldu.

İklim Değişikliğine Uyum ve Toplumsal Değişimine dahil olan katılımcılara; 2023'ün başlarında faaliyete geçecek olan Misyon Platformundan tavsiye ve rehberlik desteği sağlanacak. Ayrıca, yenilikçi uyum çözümleri için test ortamları yaratılarak katılımcılara destek sağlanacak.

Bu misyonun amacı ise en az 150 Avrupa bölgesini ve yerel yönetimleri iklim dirençliliği hususunda 2030 yılına kadar desteklemek, iklim değişikliğine uyum hususunda bir topluluk oluşturmak, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın ve İklim Uyum Stratejisi’nin hayata geçirilmesine destek sağlamak olarak açıklandı.

Çevre odaklı, çağdaş bir belediyecilik ve sürdürebilir bir Bodrum hedefi için önemli bir adım daha atıldığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ülkemizden sadece İzmir ve İzmit Belediyesi ile birlikte Bodrum Belediyesi’nin bu misyona dahil edilmesinin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaların bir ürünü olduğuna dikkat çekti.

Başkan Aras, "Yağış döngülerinin değişmesi, sıcaklıkların yükselmesi, doğal afetlerin sıklığının küresel ısınmanın getirdiği olumsuzluklar olduğu artık dünya kamuoyunca bilinen bir gerçek. Bodrum Belediyesi olarak, Avrupa Komisyonu tarafından yürürlüğe konan ve sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen Başkanlar Sözleşmesi’ne (Compact Of Mayors) imza atmıştık. Daha sonra Avrupa Birliği Komisyonu’nun 100 İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu çağrısına katılım sağladık. Bu adımları atarken Bodrum Kent Konseyi gibi kentteki diğer paydaşlarımızla birlikte küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışma devam edeceğiz.” dedi.

“Çocuklarımıza güvenli ve sağlıklı bir gelecek, temiz ve sürdürülebilir bir çevre bırakmak için sorumluluklarımız var.” diyen Başkan Aras, “Nihai hedefimiz, Bodrum’un daha yaşanabilir, temiz ve çevreye duyarlı bir kent olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Katılımcı belediyeler önümüzdeki günlerde AB Misyonu İklim Değişikliğine Uyum Forumu’nda Misyon Sözleşmesi’ne imza atacaklar.

Misyon Sözleşmesine İmza Atacak Katılımcılar Şöyle:

Avusturya: Land Niederösterreich, Römerland Carnuntum

Belçika: Blankenberge Şehri, Hasselt Şehri, Flanders Bölgesi

Bulgaristan: Burgas Şehri

Kıbrıs: Athienou Belediyesi, Pafos Belediyesi

Danimarka: Merkezi Danimarka Bölgesi, Kuzey Danimarka Bölgesi, Güney Bölgesi, Denmark, Zealand Bölgesi, Vordingborg Belediyesi

Estonya: Rakvere Şehri, Tartu Şehri, Saue Rural Belediyesi, Viimsi Belediyesi

Finlandiya: Turku Şehri, Lapland, Güneybatı Bölgesi, Finland

Fransa: Île-de-France Bölgesi, Occitanie Bölgesi, Alpes Vilayeti Bölgesi, -Côte d'Azur, Normandiya Bölgesi, Nouvelle-Aquitaine Bölgesi, Paris Şehri

Almanya: Ingolstadt Şehri, Bremen Şehri, Gelsenkirchen,

Yunanistan: Herke Adası (Chalki), Ampelokipi-Menemeni Belediyesi, Hersonisos Belediyesi, Ilion Belediyesi, Larissa Belediyesi, Thermaikos Belediyesi, Sedes (Thermi) Belediyesi, Vari Belediyesi, Beşik (Volvi) Belediyesi, İncirli (Nisyros) Adası, İşkepeloz (Skopelos) Adası, Tesalya (Thessaly) Bölgesi

Macaristan: Kiskunmajsa Şehri, Gyöngyös Şehri İlçe Merkezi, Hajdú-Bihar Bölgesi, Jaszkiser Kasabası, Püspökszilágy Belediyesi, Szarvas Belediyesi, Nagyecsed Şehri Belediyesi, Újléta Köyü

İtalya: Cesano Belediyesi, Maderno, Potenza Eyaleti, Emilia-Romagna Bölgesi, Sardinya Bölgesi, Trento Bölgesi, Veneto Bölgesi

Hollanda: Rotterdam Şehri, Zwolle Şehri, Amersfoort Belediyesi, Utrecht Eyaleti

Polonya: Elbląg Şehri, Gdansk Şehri, Jastrzębie-Zdrój Şehri, Konin Şehri, Lublin Şehri, Ostrowiec Şehri, Rabka-Zdrój Şehri, Rejowiec Şehri, Rzeszow Şehri, Świdnica Şehri, Świecie Şehri, Turek Şehri, Wroclaw Şehri, Zakopane Şehri, Aşağı Silezya (Dolny Śląsk), Gmina Grodzisk, Gmina Janikowo, Gmina Łomża, Podlaskie Voyvodalığı (województwo podlaskie), Lidzbark Şehir Komünü (Gmina Miejska Lidzbark), Warmiński, Gmina Pieszyce, Gmina Sor