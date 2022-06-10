Mengi Yay Yatçılık Virtus 47 Motor Serisinin İkincisini Denize İndirdi

Mengi Yay Yatçılık Virtus 47 motor serisi yatlarının ikincisi Tuzla’da bulunan tersanesinden 09 Haziran 2022 tarihinde başarı ile denize indirdi. Proje, 47.3 metre uzunluğunda ve çelik/alüminyum konstrüksiyonlu olarak inşa edildi. Tekne son donatım ve deniz testleri maksadıyla bir süreliğine Pendik Marintürk Marina’da bulunacak ve sahibine teslim edilecektir.

Virtus 47 serisi ile Mengi Yay Yatçılık müşterilerine custom tekne inşa etme imkânı sağlıyor. Aşağıdaki tablo serinin üç teknesine ait karşılaştırmalı bilgileri içermekte olup boya renkleri tekne sahipleri tarafından belirlenmiştir.

Proje tersane tarafından bugüne kadar inşa edilmiş Virtus 47 serisinin ikinci projesi olması nedeni ile hem tersane personeli ve hem de tekne sahibi açısından büyük anlam ifade etmektedir. Böyle bir tarihi ana destek veren, ilk kaynağından bugüne kadar projenin bir parçası olan kendini işine adamış tersanenin tüm personelinde gözlerinde haklı bir gurur okunuyordu.

Mengi Yay Yatçılık, Virtus 44 metre projesinin 2020 yılında başarılı bir şekilde inşası ve sahibine teslimi sonrası seriye 47 metre uzunluğunda tekne üretimi ile devam etme kararı almıştı. Denize indirilen Virtus 47 serisinin ikinci teknesi 500 GT altında, semi deplasman ve RINA Unrestricted Charter Class C+Hull

Teknenin dış dizaynı VYD Studio, iç dizaynı ise Red Yacht Design tarafından gerçekleştirildi Tekne her iki tarafta bulunan balkona sahip geniş bir salon, ana ve üst güverte arka oturma alanları ile sahibine geniş bir yaşam alanı sunuyor.

