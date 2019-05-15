Bodrum plajlarında plastik şezlong olmayacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ‘doğaya ve çevreye saygılı’ belediyecilik anlayışı doğrultusunda verdiği talimatla tüm belediye plajlarındaki plastik şezlonglar kaldırıldı.

Bodrum Yarımadası’nda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında ilk olarak Kumbahçe Belediye Plajı temizlendi. Ekipler, temizlik çalışmasını tamamladıktan sonra sahil düzenlemesine başladı. Daha önce plastik şezlong ve şemsiye konulan belediyeye ait plajlarda bu sezondan itibaren şezlong olmayacağı bildirilirken, sadece hasır güneşliklerin kullanılacağı belirtildi.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ile Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yarımada genelinde yürüttüğü çalışmaların Haziran ayının ilk haftasında tamamlanması planlanıyor.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGI

Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaz sezonu öncesinde hız verdiği çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da her mahallenin kendine özgü kimliğini koruma ve yaşatma amaçlı bir anayasası olacağını belirterek, “Bundan böyle isteyen istediği sahile şezlong, masa ve sandalye koyamayacak. Belediye, bu konuda izin alınacak tek mercidir. Bodrum’da herkes birbirine ve doğaya saygılı olmak durumunda” diye konuştu.

Belediye plajlarında başlatılan yeni uygulamanın çevre duyarlılığından kaynaklandığını belirten Başkan Aras, “Biz belediye olarak sadece doğal hasır şemsiyeleri plajlarımızda kullanacağız. Bodrum sahillerindeki plastik sandalye, masa ve şezlonglardan kurtulmamız gerekiyor. Bu hem görüntü kirliliği yaratıyor, hem de her sezonda bu şezlonglar çöp oluyor. İşletmelerimizin de planlamasını bu yönde yapmasını öneriyoruz. Hemen bugün olmasa da belli bir süre içinde bu görüntüden kurtulmalıyız” dedi.

Vira Haber