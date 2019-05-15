2. TYBA Yacht Charter Show’a ilgi yoğun oldu

Bodrum Yalıkavak’ta gerçekleştirilen “2. TYBA Yacht Charter Show sona erdi. Piyasa değeri 150 milyon euro ya yaklaşan tekneler yoğun ilgi gördü.

Bodrum Yalıkavak’ta gerçekleştirilen “2. TYBA Yacht Charter Show’’’ sona erdi. Bodrum’da üretilen özgün ticari yatların sergilendiği fuarda, deniz turizmi alanında aklınıza gelen her türlü ihtiyaca cevap verebilir nitelikte ve kalitede olduğu da katılımcılar tarafından dile getirildi.

2.TYBA Yacht Charter Show’u değerlendiren Gulet Bookers’ın Ceo’su Fatih Ötarakçı, 2014 yılında ‘Dünya Lüks Yaşam Tarzı Oskar’ına aday gösterildik. Yapılan değerlendirme sonucu mansiyon aldık. 2014 Yılında kaybettiğimiz denizcilik dünyasının Oscarları anlamına gelen bu değerlendirmeyi, 2017 yılında ‘Türkiye’nin En İyi Yat Şirketi’ ve ‘En İyi Müşteri Mennuniyeti’ ödüllerinin ikisini birden aldık diyerek “Yalıkavak Marina’da Bodrum’un ev sahipliğinde gerçekleşen 2. TYBA Yacht Charter Show’un son günündeyiz. Sektör temsilcileri olarak bu show’un başarılı geçtiğini söyleyebiliriz. Dünyanın farklı ülkelerinden bu işi yapan ve guletlerimizi pazarlayan ecentelere ev sahipliği yaptık. Doğu Akdeniz çanağında yer alan bir ülke olarak, Türkiye destinasyonunu ve bu bölgede imal edilen yatları dünya charter arenasında sergilemek ve bu işi yapan lobicilerle hizmetlerimizi daha işlevsel hale getirerek, bu pazarı genişletmek konusunda yoğun çalışıyoruz. Türkiye olarak iyi imtiyazlarımız var. Dünyanın en geniş ahşap tekne parkına sahibiz. Rekabet yeteneğimiz ve hizmet kalitemizle herkesin üzerine basacak bir hizmet kalitemiz ve misafirperverliğimiz var. Gulet Bookers olarak, 22 ülkede bulunan ofislerimizle faaliyet gösteriyoruz” dedi.

2019 Sezonunda 16 farklı ülkeden misafir getireceğiz…

Gulet Bookers olarak bu show’a iyi hazırlandıklarını ifade eden Öztarakçı, Dünya’nın farklı ülkelerinden buraya birçok broker’ı davet ettiklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Önceliğimiz tabi ki nitelikli misafir. Gerek Türkiye gerekse Dünya pazarından Bodrum’a gelen gerçek nitelikli turisti mükemmel bir koyda geceyi tamamlatarak, başka bir mükemmel koyda uyandırıyoruz. Yaklaşık 10 kişilik bir grubu günlük 2500-3000 Euroya çok üst düzey bir tatil yapma imkanı sağlıyoruz. Dünden bu güne öyle doğru şeyler yapmış olduğumuzu ağırladığımız misafirlerde görebiliyoruz. Bodrum’da 2019 sezonunda 16 farklı ülkeden misafir ağırlayacağız. Arap dünyasının elit kitlesini guletlerimizle ve mükemmel koylarımızla buluşturduk. Gulet Bookers olarak Hollywood yıldızlarında ünlü sporculara kadar birçok önemli misafire hizmet verdik.”

Vira Haber