Kruvaziyerde toparlanma sezonu

Royal Caribbean Türkiye Genel Müdürü Alper Taşkıranlar kruvaziyer sektörü adına içinde bulunduğumuz 2018-2019 sezonunun toparlanmanın başladığı bir dönem olarak nitelendirerek, “Amerikalı Cruise şirketlerinin tekrar Kuşadası limanını programlarına almasını Türkiye için çok önemli olarak değerlendiriyoruz. Bu sayede geçmiş yıllarda olduğu gibi ülkemize çok ciddi bir döviz girdisi olacak” diye konuştu.

Yenilenecek İstanbul seçimleri tatil planlarının yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Royal Caribbean Türkiye Genel Müdürü Alper Taşkıranlar müşterilerine rezervasyonlarını ücretsiz olarak değiştirme imkanı sunduklarını belirterek, “Sadece erteleme değil genel olarak ele aldığımızda seçim atmosferi , misafirlerimizin kendi lüksü olarak adlandırdığımız “tatil” planlarını yapmalarını ve seyahate karar vermelerine etki etmektedir. Havayollarında olduğu gibi seyahat başlangıç / bitiş tarihi 23 Haziran tarihini içerisine alan tur satın almış olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik imkânı sunuyoruz. Değişiklik sonrası açılan kontenjanlarımız için İstanbul dışında ikamet eden misafirlerimize özel avantajlar ile rezervasyon yapma imkânı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

1 HAFTALIK SEYAHATTE ÜÇ ÜLKE GÖRME İMKANI

2018-2019 sezonunda kruvaziyer sektörünün toparlanmaya başladığını ifade eden Taşkıranlar, “Kruvaziyer sektörü olarak toparlanmanın başladığı bir dönem olarak nitelendirebiliriz ,son yıllarda Türk misafirlerin cruise ilgisi çok fazla gemilerin lüks ve konforlu olması, fiyatların çok cazip olması üstelik 1 haftalık seyahatte en az 3 ülke görme imkanları var bu durum misafirlerimizin ilgisini çok arttırıyor” diye konuştu.

Türk Lirası olarak ilan ettikleri turların satışlara etkisinin pozitif olduğunu ifade eden Taşkıranlar, “Döviz kurlarındaki dalgalanma karşısında dövizle satış yerine Türk Lirası olarak ilan edilen kampanyalı turlarımızın bu artışa etkisi oldukça yüksek. Amerikalı Cruise şirketlerinin tekrar Kuşadası limanını programlarına almasını Türkiye için çok önemli olarak değerlendiriyoruz. bu sayede geçmiş yıllarda olduğu gibi ülkemize Çok ciddi bir döviz girdisi olacak” dedi.

‘MEVCUT DURUMDA ÜÇ GEMİ YANAŞABİLİYOR’

İstanbul limanının kapasitesinin artmasının kruvaziyer sektörü için çok önemli olduğuna vurgu yapan Taşkıranlar, mevcut hali ile limana sadece üç geminin yanaşabildiğini söyledi. Taşkıranlar, “Kruvaziyer sektörü için en temel sorun şu anda gemilerin İstanbul Limanı'nı programlarına alamamalarını söyleyebilirim. İstanbul çok önemli bir destinasyon tüm dünyada ve tüm turistlerin hayranlıkla görmek istediği bir yer. Bunun en büyük sebebi her köşesinde tarih ve kültürün bir arada olması .Galataportun tamamlanması ile çok önemli ve çok güzel bir proje olacak. Fakat buraya 3 gemi yanaşabiliyor. Bu kapasitenin İstanbul gibi bir yerde ilerleyen yıllarda çok daha artması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yakın zamanda yeni bir liman beklediklerini ifade eden Alper Taşkıranlar, “Aldığımız duyumlara göre yakın zamanda yeni liman ihalesi gerçekleştirilecek. 2020 ve 2021 yılları için aldığımız sinyaller gemi şirketlerinin İstanbul da yeni liman ihalesi ile ilgili haberleri çok yakından takip ettiklerine işaret ediyor ve İstanbul ‘a yeniden göz kırpıyorlar” diyor.

‘UMARIM HERKESİN KENDİ İŞİNE KONSANTRE OLACAĞI BİR DÖNEM BAŞLAR’

23 Haziran seçimlerinden sonra herkesin işine konsantre olmasını beklediklerini ifade eden Royal Caribbean Türkiye Genel Müdürü Alper Taşkıranlar, “Ekonomik anlamda atılacak adımlar ve izlenecek politikalar, diğer ülkeler ile olan ilişkilerimiz tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü yakından ve doğrudan etkilemektedir umarım 23 Haziran dan sonra artık tamamen herkesin kendi işine konsantre olacağı bir dönem başlar” dedi.

Vira Haber