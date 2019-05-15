İngiliz Bakan’nın sözleri Rumları çıldırttı

Rum medyasına göre; Dunca'nın açıklamalarından 'büyük rahatsızlık duyan' Anastasiadis, "Sir Duncan eskiden de kabul edilemezdi, şimdi de öyle. Bu konuda İngiltere Başbakanı Theresa May nezdinde girişimde bulunacağım" dedi.

Tartışma Londra'da Avam kamarasında Rum kökenli İngiliz İşçi Partili Milletvekili Pambos Haralambus'un, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz sondajına başlama kararını kınamasını istemesiyle başladı. Haralambus, Türkiye'nin Fatih gemisinin de geri çekilmesi gerektiğini iddia etti.

Doğu Akdeniz'de çatışma riski olduğunu öne süren Haralambus'a, İngiltere'nin Avrupa Bakanı Sir Alan Duncan cevap verdi. Sir Duncan, "Türkiye'nin Londra Büyükelçisi ile bir araya gelerek, çok yapıcı bir görüşme yaptım. Birleşik Krallığın tutumu, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca; egemenliği şaibeli olan herhangi bir yerde sondaj yapılmaması gerektiği şeklindedir" dedi.

ANASTASİADİS ÖFKELİ

Rum gazetelerine göre, Dunca'nın Rumların iddia ettiği bölge için 'şaibeli' ifadesini kullanması Anastasiadis'in öfkesine neden oldu. Alithia gazetesi "Başkan'dan Sir Duncan'a öfke" başlığıyla haberi verdi. Sir Dunca'nun açıklamalarını değerlendiren Anastaiadis, "Tavrı, Kıbrıs'ta bunca çıkarı bulunan ve İngiltere'nin geçirmekte olduğu bu kritik zamanlarda küçük ama diğerleriyle aynı oya sahip ülkemizden benzeri görülmemiş destek bulan Büyük Britanya'nın, izlemesi gereken doğru politikayı yansıtmıyor. Bu, söz konusu beyefendinin tavrı ilk kez not edilmiyor" ifadesini kullandı.

Fileleftheros gazetesi de "Diplomatik savaş" manşetiyle verdiği haberde, Doğu Akdeniz'deki krizi sayfalarına taşıdı. Gazete, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun AB ve uluslararası aktörlere, Fatih'in Doğu Akdeniz'deki çalışmalarının yasal olduğunu, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in de 'yasa dışı olduğunu' anlatmaya çalıştığını belirtti.

Vira Haber