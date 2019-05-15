Tatbikatta su üstü hedeflerinde tam isabet

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal tarafından bizzat yönetilen, Deniz Harp Merkezi Komutanlığınca idare edilen tatbikat, Deniz Kuvvetlerinin eğitim seviyesini artırmak maksadıyla tüm ana ast komutanlıkların katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığından önceki gün ayrılan savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, atış ve diğer eğitimler için Saros Körfezi'ndeki sahaya birlik halinde intikal etti. Gemiler daha sonra su üstü hedeflerine atış yapmak için Kuzey Ege'ye açıldı.

Tatbikat sahasında yerini alan TCG Salihreis Fırkateyni ve diğer gemiler, ASELSAN tarafından tatbikat ve atış eğitimlerinde su üstü hedefi olarak kullanılmak üzere geliştirilen Yüksek Süratli İnsansız Su Üstü Hedef Ailesi üyesi "Albatros" hedefine atış icra etti.

Koordinatları belirlenen hedef, 10 salvo top atışıyla imha edildi. Eğitim başarıyla tamamlandı.

Hava savunma atışları yapıldı

Kuzey Ege'de gerçekleştirilen hava savunma atışlarında, tehdit oluşturan ve farklı açılardan savaş gemilerine yaklaşan, güdümlü mermi profili çizen drone'a atışlar gerçekleştirildi.

Savaş gemilerinin gelişmiş radar sistemleriyle yeri tespit edilen hava aracı, gerçekleştirilen ana batarya nokta savunma silahlarıyla yok edildi. Tatbikat başarıyla sonuçlandı.

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

Genelkurmay Başkanlığı yıllık tatbikat programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanarak Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen Denizkurdu-2019, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda üç denizde icra ediliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının son dönemdeki en büyük tatbikatlarından Denizkurdu'na, envanterindeki 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile 25 bin 900 personel katılıyor.

Tatbikat kapsamında, yerli ve milli silah sistemleriyle yüksek süratli su üstü ve hava "drone"larına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracıyla atışlar, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları başta olmak üzere birçok atış ve eğitim yapılıyor.

Tatbikatta, 17-21 Mayıs'ta Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun safhası icra edilecek.

Tatbikat hitamında, 21-24 Mayıs'ta Hopa'dan İskenderun'a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikata iştirak edecek 85 gemi tarafından, 31 yurt içi, 2 yurt dışı liman ziyareti yapılacak. Ayrıca gemiler halkın ziyaretine açılacak ve şehit aileleri ile gaziler ağırlanacak.

Deniz canlıları ve yaşadıkları çevrenin korunması için her türlü tedbirin alındığı tatbikat, 25 Mayıs'ta sona erecek.

Vira Haber