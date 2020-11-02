Bodrum'da Deniz 15 Metre Çekildi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıçiftlik, Gümbet, Bitez ve Ortakent mahalleri sahilinde dün öğleden sonra denizin aniden çekilmeye başlaması, sahilde bulunanlarda heyecana neden oldu.

DENİZİN ORTASINDA ADACIKLAR OLUŞTU

Sözcü’nün haberine göre dünyaca ünlü Gümbet Mahallesi plajında balık avlayan ve yürüyüş yapanlar şoke oldu. Denizin yer yer 8 metre ile 15 metre kadar çekildiği, denizin tam ortasında adacıklar oluştuğu görüldü. Bazıları ise elbiseleri ile denize girerek 50 metre kadar ileriye gitti. Turizmci 48 yaşındaki Yüksel Turan “Tam 35 yıldır Bodrum'da yaşıyorum. Hatta birkaç yıl önce burada bir tsunami olayı da yaşadık. Ancak bu sefer deniz birkaç saat içerisinde çok çekildi. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Balıklar 20 metre içeriye kadar girerdi deniz şu anda bulunduğumuz yerden 20 metre geride, son zamanlardaki deprem hareketliliğine yorumladık” diye konuştu.

“OLAYI GÖZLEMLEDİM, ENDİŞE EDECEK DURUM YOK”

Jeoloji Odası Mühendisleri Muğla Odası Başkan Yardımcısı ve TMMOB Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Erdoğan ise konu ile ilgili konuştu. Erdoğan açıklamasında “Bugün aynı saatlerde bende suların çekildiği Bitez Mahallesi Adaboğazı Mevkisi'nde teknedeydim ve suların çekildiğini kayalıklardaki deniz suyunun izlerinden rahatlıkla gözlemledim. Sular bir karış derinliğinde çekildi. Bölgedeki fay hatlarında yaşanan hareketlilik derin kırıklara neden oluyor ve deniz bundan ötürü çekiliyor, bölge deprem bölgesi endişe edilecek bir durum yok” diye konuştu. Bazı vatandaşlar deniz çekilmesi olayını fotoğraf ve videolarla kayıt etti.

Vira Haber