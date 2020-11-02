TEOG Birincisi Arda Baran Demir Depremde Hayatını Kaybetti

TEOG'da derece yaparak İzmir'de özel bir okulda burs kazanan 17 yaşındaki Arda Baran Demir, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybetti. İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ağır hasar gören ilçelerden biri olan Bayraklı’nın Manavkuyu Mahallesi'nde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Arda Baran Demir, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünde toprağa verildi.

Çemişgezek'in Payamdüzü köyünde yaşarken TEOG sınavında Türkiye birincisi olarak İzmir'deki özel bir okulda burslu okuma hakkı kazanan Demir, okul için bulunduğu İzmir'de enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Demir'in TEOG'taki başarısı o dönem gazete ve televizyonlarda haber olmuştu.

CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik sosyal medya hesabından Arda Baran için yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Teog sınavında 120 sorudan 119 soruyu doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan ve bize büyük bir gurur yaşatan Tunceli Çemişgezek Payamdüzü köyünden 17 yaşındaki Arda Baran Demir, İzmir depreminde ne yazık ki hayatını kaybetti. Hepimizi derin acıya boğan Arda canımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum"

Vira Haber