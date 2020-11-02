İzmir'e Yardım Seferberliği

Kütahya Valisi Ali Çelik, deprem bölgesi İzmir'e kurtarma, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildiğini söyledi. Vali Çelik, yaptığı açıklamada, "Kütahya'dan İzmir'e AFAD'dan; 2 kurtarma, 1 konaklama, 1 lojistik araç, 14 personeli, Sağlık Müdürlüğü'nden; 2 UMKE aracı, 16 personel, 2 ambulans, itfaiyeden; 1 kurtarma aracı, 5 personel Kızılay'dan; 3 araç, 15 personel yola çıkmıştır. Geçmiş olsun İzmir" dedi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy) arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. BAK Kadıköy'ün 22 kişiden oluşan, arama kurtarma alanında eğitimli personeli, depremin duyulmasının ardından Kadıköy Belediyesi'nin Ataşehir'de bulunan Afet Çalışma Biriminde buluştu. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları için gerekli malzemeleri araçlara yükleyen ekip, 2 tane tam donanımlı arama kurtarma aracı ve bir otobüs eşliğinde yola çıktı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla İzmir'e giderek, arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan ve birçok kentte oldukça şiddetli bir şekilde hissedilen depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, hızla harekete geçerek Manisa genelinde durum tespiti yaptı. Depremden en çok etkilenen şehir olan İzmir'den destek istenmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hızla şehre hareket etti. İzmir İtfaiyesi koordinesinde hemen çalışmalara dahil olan Manisa İtfaiye ekipleri, enkaz kaldırma çalışmaları yaptı. Manisa ekibinin başında İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da yer aldı.

Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında İzmir'in yaralarını sarmak için yola çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Belediyemiz Sivil Savunma ve Kent Konseyi Arama Kurtarma ekiplerimizi İzmir için yola çıktı. Elimizden gelen tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Teyakkuz halindeyiz." dedi.

Kocaeli'de bir araya gelen 11 AFAD gönüllüsü, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktı.AFAD Başkanlığının talimatıyla AFAD gönüllüsü olan 11 kişi, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Kocaeli'den yola çıktı. Kocaeli AFAD gönüllüsü 5 kişi, Sakarya'dan 3, İstanbul'dan da 3 kişi, İzmir'deki deprem sonrası Kocaeli'de bir araya geldi. Hazırlıklarını tamamlayan 11 kişi, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla İzmir'e gitti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye tam donanımlı 5 itfaiye aracıyla 17 kişilik arama kurtarma timi, mobil aş evi, battaniye ve gıda kolisi gönderdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem haberini alır almaz arama kurtarma ve sosyal hizmet ekiplerini seferber etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 adet tam donanımlı kurtarma aracı ve 17 kişilik arama kurtarma ekibi Hürriyet İstasyonu'ndan İzmir'e doğru yola çıktı. İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, ekiplere zorlu görevinde başarılar dileyerek, "Araçlarımızda çadır arama kurtarmada kullanılan her türlü ekipman ve malzemeler mevcut. Ekiplerimize İzmir'de başarılar diliyorum' dedi.

İzmir'de meydana gelen depremin yaralarını sarmak için Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 araç ile 50 kişilik ekip yola çıktı. Ekipler İzmir'deki depremzedelere kumanya, maske ve dezenfektan gibi ihtiyaç malzemesi dağıtacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu, 'Depremden etkilenen bölgelere kumanya, su, maske ve dezenfektan ulaştırmak üzere 10 aracımız ve 50 kişilik ekibimiz yola çıkmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum' dedi.

Kartal Belediyesi, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle teyakkuza geçti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatıyla, Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekipler, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için İzmir'e doğru yola çıktı. Kartal Belediyesi, merkez üssü İzmir-Seferihisar olan, ilk belirlemelere göre 6.8 olarak tespit edilen deprem nedeniyle harekete geçti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, deprem haberinin duyulduğu ilk saatlerde Sivil Savunma Müdürlüğü Binasına gelerek, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ve Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yaşanan deprem ile alakalı bilgi aldı. Başkan Gökhan Yüksel'in talimatı doğrultusunda, Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekipler, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için İzmir'e doğru yola çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı 15 kişilik itfaiye ekibinin, İzmir'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım için yola çıktığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki deprem haberinin ardından harekete geçen İtfaiye Dairesi Başkanlığı, depremin en az hasarla atlatılabilmesi için 4 araç, 2 K9 arama kurtarma köpeği ve gerekli ekipmanlardan oluşan 15 kişilik ekibi İzmir'e gönderdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalanların kurtarılması ve hasar tespiti yapılması için çalışmalar sürüyor. 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Sivas'tan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 10 kişilik arama kurtarma ekibi ve donanımlı 2 araç, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir'e hareket etti

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendekli gönüllerden oluşan Sakarya Arama Kurtarma Ekibinin (SAKE) arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla İzmir'e yola çıktığını duyurdu. Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremde İzmir ve çevre illerde yıkıma neden oldu. Meydana gelen deprem sonrasında AFAD'ın bölgeye destek çağrısı ile vakit kaybetmeden hazırlıklarını tamamlayan SAKE, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun desteği ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla 2 araç ve 12 personel ile Hendek'ten deprem bölgesine hareket etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, bölgeye yardım ulaştırmak için Düzce Belediyesi'ne bağlı ekiplerin yola çıktığını duyurdu. Düzce halkının ve Düzce Belediyesi'nin İzmirli vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Özlü, Düzce Belediyesi'ne ait arama kurtarma aracı ve 20 bin adet maske ile ekiplerin Düzce'den İzmir'e yola çıktığını açıkladı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü İzmir'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği mesajında, 'İzmir'de meydana gelen #deprem, depremin acılarını bilen Düzce'yi derinden üzdü. Tüm Düzce halkı ve belediyemiz; bütün imkanlarıyla İzmirli kardeşlerimizin yanında ve hizmetindedir. Düzce Belediyesi İzmirli kardeşlerimizin her zaman yanında ve hizmetinde olacaktır. Arama kurtarma aracımız ve 20 bin maske ile İzmir'e giden personellerimize kolaylıklar diliyorum. Geçmiş olsun İzmir' ifadelerinde bulundu.

İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle destek vermek için Eskişehir AKUT'un ardından Dorlion ekibi de Eskişehir'den yola çıktı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olarak bildirilen 6,6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde de hissedildi. Meydana gelen depremde en çok etkilenen şehir İzmir oldu. 6.6 büyüklüğündeki sarsıntıda, İzmir'de bulunan bazı binalar ise yıkıldı. Göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için bütün ekipler seferber olurken, çevre illerden de destek geldi. AKUT Eskişehir ekibinin ardından İzmir halkına destek olmak için Dorlion ekibinden 7 kişi saat 17.00 sıralarında İzmir'e hareket ettti.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Zonguldak'tan da ekipler deprem bölgesine yola çıktı. İzmir'de meydana gelen depremin ardından AFAD Zonguldak İl Müdürü Ahmet Güngör, Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç ve 4 arama kurtarma teknisyeni Zonguldak'tan yola çıktı. İki araç ile Zonguldak'tan hareket eden ekip, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek verecek. İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 12'si arama kurtarma görevlisi olmak üzere 24 kişilik ekip bölgeye hareket etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Altay, 'Ege Denizi'nde meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyorum. Depremi yaşayan tüm İzmirli kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bölgeye ilk etapta 12'si arama kurtarma ekibi olmak üzere 24 kişilik ekibimiz yola çıktı. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz 55 bin paket su gönderdi. Ekiplerimiz bölgede arama kurtarma çalışmaları ile birlikte kumanya ve su dağıtımı da yapacak. İhtiyaç olması halinde ekiplerimiz ve araçlarımız hazır bekliyor. Hem devletimizin bütün kurumları hem de belediyeler olarak bizler yaraların sarılması için İzmir halkının yanındayız' dedi.

Balıkesir AFAD ( Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından müdahale için İzmir'e hareket etti. AFAD Müdürü Bayram Şahin 9 araç ve 42 arama kurtarma personelinden oluşan öncü ekip İzmir'e harekete etti. Balıkesir AFAD Müdürlüğüne ait çok maksatlı ve tam teçhizatlı 9 adet araç ile 42 personel depreme müdahale için yola çıktı.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için yola çıktıkları belirtildi. Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olarak bildirilen 6,6 büyüklüğündeki deprem bir çok kentte hissedilirken, İzmir'de ise yıkıma neden oldu. Depremin ardından çevre kentlerdeki arama kurtarma ekipleri harekete geçerken Afyonkarahisar AFAD'dan da bir ekip İzmir'de doğru yola çıktı. Ekibin yıkım olan yerlerdeki aram kurma çalışmalarına destek olacakları öğrenildi. 8 kişiden oluştuğu öğrenilen ekibin kaç gün görev yapacağının ise belli olmadığı kaydedildi.

Vira Haber