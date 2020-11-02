İzmir'de Deprem Sonrası Gelişmeler

30 Ekim günü saat 14.51’de merkez üssü Seferihisar açıkları olan ve yerin 17,26 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 6,6 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi deprem şiddetini 6,9 olarak duyurdu. Öte yandan ABD merkezli ölçüm merkezleri depremin 7 şiddetinde gerçekleştiğini belirtti. Deprem başta İzmir olmak üzere, Ege Bölgesi’nin çoğunluğunda hissedildi. Depremin merkez üssüne yakın bir konumda olan Seferihisar ve Kuşadası’nda büyük bir panik yaşandı. Deprem ayrıca Yunan Adaları ve Atina’da da hissedildi. AFAD depremin ardından 1120 artçı depremin gerçekleştiğini duyurdu.

EN BÜYÜK HASAR İZMİR’DE

Depremin en büyük hasar verdiği bölge İzmir’in Bayraklı ve Bornova ilçeleri oldu. Uzmanlar tarafından zemin yapılarının tehlike arz ettiğine işaret edilen bu ilçelerde toplam 17 bina yıkılırken, birçok bina da ağır hasar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum genel hasarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı”.

Yıkılan binaların enkazlarında gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında 106 kişi sağ olarak kurtarıldı, yaşamını kaybeden kişi sayısı ise 79 olarak açıklandı. Yaralanan 962 kişiden 743’ü ise taburcu edildi.

MUCİZE KURTULUŞLAR

5 bine yakın arama kurtarma personeli ve gönüllüsünün katıldığı arama kurtarma çalışmalarında mucize kurtuluşlar gerçekleşti. Çalışmaların 17'nci saatinde İnci Okan, Hülya Özmet ve Nurcan Tosun yaralı olarak kurtarıldı. 58’inci saatte 14 yaşındaki İdil Şirin, 65’inci saatte ise 4 yaşındaki Elif Perinçek enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarına İzmir’e yakın illerin itfaiye ve Jandarma personelinin yanı sıra, İstanbul ve Diyarbakır gibi uzak illerden arama kurtarma ekipleri de katıldı. Bunun yanı sıra, Somalı maden işçileri de çalışmalarda gönüllü olarak yer aldı.

SEFERİHİSAR’DA TSUNAMİ

Depremin ardından Seferihisar’da küçük çaplı bir tsunami meydana geldi. Özellikle Sığacık mahallesinde etkili olan tsunami nedeniyle 86 yaşındaki Fatma Erçetin boğularak hayatını kaybetti. Kentin iç kısımlarını su altında bırakan tsunami, ayrıca marinadaki ve limandaki tekneleri halatlarından kopararak açıklara sürükledi. Açıklara sürüklenen tekneler sahil güvenlik teknelerinin yardımıyla kıyıya geri çekildi.

Sığacık Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, tsunami nedeniyle 300 teknenin marina içinde başıboş kaldığını, 150 teknenin ise sahipsiz bir şekilde marina dışına sürüklendiğini söyledi. Günlü ayrıca marinanın a, b ve c iskelelerinin tamamen koptuğunu açıkladı. Öte yandan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran Seferihisar ve Teos Marina’ya destek ziyaretlerinde bulundu.

YARDIM SEFERBERLİĞİ

Depremin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşların imdadına Kızılay, AFAD, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları koştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi afetzedelere yönelik çadırlar kurarken, günlük olarak 30 bin kişiye kahvaltı ve sıcak yemek sağladı. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin yanı sıra Kızılay ve AFAD da çadır, gıda, battaniye ve acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı konusunda çalışma başlattı. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremde yakınlarını kaybeden yurttaşların ailelerinden bir kişinin belediyede istihdam edileceğini duyurdu.

Vira Haber