Tamer Kıran'dan Seferihisar ve Teos Marina'ya Ziyaret

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Ege Denizi’nde, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem sonrasında oluşan tsunaminin zarar verdiği ilçeyi ve Teos Marina’yı ziyaret etti.

İMEAK DTO üyeleriyle bir araya gelen Tamer Kıran, geçmiş olsun dileklerini iletti, yardım taleplerini dinledi. Ziyarete, İMEAK DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk ile Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, İMEAK DTO Meclis Üyesi Mustafa Aslan da katıldı.

Vira Haber