Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Etkinliği Yapıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.
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"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla Güvercinlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Dalış Ekibi ve Güvercinlik Sudi Özkan Ortaokulundan öğrenci öğretmenler katıldı.
Etkinlikte, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından öğrencilere çevre bilinciyle ilgili bilgilendirme yapıldı.
Deniz dibinden ve sahilden yaklaşık iki saatte 250 kilogram atık toplandı. Atıklar Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.
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Etiketler : bodrum, deniz temizliği, deniz, çevre
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