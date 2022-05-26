Türk Loydu, Siber Hijyen Sertifikası Aldı

SavNet, tüm savunma sanayi kuruluşlarının ve SSB’nin kendi aralarında kriptolu haberleşme sağlayabildiği ve bunun yanında veri paylaşımı yapabildiği kriptolu izole bir ağ olarak dikkat çekiyor.

Türk Loydu-Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen SavNet yüksek güvenlikli haberleşme altyapısının bir parçası olma yolunda ilk adım olan Siber Hijyen Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

Savunma Sanayi Başkanlığı, Savnet ağını kullanan paydaşların siber güvenlik olgunluk seviyelerini belli bir düzeye çıkartmak ve standartize etmek için Siber Hijyen Standartı’nı oluşturmuş ve her yıl düzenli olarak denetimler gerçekleştirilen Siber Hijyen Sertifikası’nı almaya hak kazanan ikinci kuruluş oldu.