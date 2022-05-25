D-Marin Göcek'ten Akdeniz Fokunun Yaşam Alanlarına Destek

Sualtı Araştırmalar Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) “Akdeniz Fokunun Muğla ve Antalya Kıyılarında Korunması Projesi” çalışmalarına devam ediyor. Projenin Göcek, Fethiye ve Yediburunlar ayağı D-Marin Göcek desteğiyle tamamlandı. Bu proje kapsamında fok mağaralarına kızılötesi kamera yerleştirme, habitat belirleme ve insan etkileşimi saha çalışmaları yapıldı. Ayrıca Göcek ve Patara kıyılarında yaşayanlara, turistlere, denizci, yelkenci ve yatçılara da Akdeniz foku ve habitatları hakkında bilgi verildi.

2021 yılında başlayan Akdeniz fokunun Muğla ve Antalya kıyılarında araştırılması korunması çalışmalarının Göcek ve Fethiye koyları ile Yediburunlar-Patara kıyı kesiminde gerçekleşen saha çalışmaları 10 gün sürdü. 5 kişiden oluşan SAD-AFAG ekibi öncelikle Akdeniz foklarının yaşadığı uygun kıyı habitatlarını araştırdı. Araştırma çalışmalarında uygun kıyı habitatları haritalandı ve kıyılarda uygun barınma, dinlenme ve yavrulama mağara, kovuk, çatlak ve saklı platformlar belirlendi. Bu 3 farklı kıyı bölgesinde yapılaşmadan uzak kalmış ve doğallığını koruyan uygun fok habitatları belirlendi. Patara kumsalı bitiminden başlayarak Kurtoğlu Burnu’na kadar olan kıyılarda, yerleşim yerleri ve plajlar ve kıyı tesisleri dışında kalan tüm doğal kıyı habitatlarının Akdeniz foku yaşam alanlarına uygun olduğu ve buralarda fokların görüldüğü anlaşıldı. Ayrıca, uygun mağaralara kızılötesi kameralar yerleştirilerek fokları rahatsız etmeden kıyı mağara ve kovuk içlerinde varlıklarını belirleme çalışmaları devam etti. 2021 ve 2022 senesinde bazı mağara ve kovuklarda yavrulama kayıtları da alınarak türün Göcek ve Fethiye koylarında yavruladığı bilgisine erişildi.

SAD-AFAG ekibi aynı zamanda mağara ve kovukların içinde biriken deniz çöpleri ve katı atıkları da topladı. Türkiye’de ilk defa yapılan fok yuvaları temizlik çalışmalarıyla, foklar için tehlikeli olabilecek çöpler toplandı.