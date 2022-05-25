Sanmar Denizcilik’in Ana Sponsor Olduğu Milli Kürek Sporcularımız Avrupa Şampiyonu Oldular

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlandığı haftada, Türk sporu basketboldan voleybola, bokstan tekvando ve ampute futboluna kadar birçok branşta Avrupa ve Dünya şampiyonluklarıyla tarihi başarılara imza attı. Bu branşlar arasında milli kürek sporcularımız da kazandıkları altın madalyalar ile herkesi gururlandırdılar ve 2024 Paris Olimpiyatları yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etmekteler.

Genç erkekler dört tek dümencili sınıfında Hamdi Okan Atmaca, Fatih Mehmet Avcı, Alper Şevket Eren, Yusuf Ziya Ateş ve Tuana Fatma Yıldız'dan oluşan milli takım sporcuları altın madalya elde etti. Genç erkekler iki çifte kategorisinde ise Ahmet Ali Kabadayı ve Halil Kaan Köroğlu ikilisi altın madalya kazanan sporcular oldular.

Sanmar Denizcilik sponsorluğunda uluslararası yarışlarda boy göstermeye devam edecek olan kürek milli takımımız, 27-29 Mayıs tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad şehrinde gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası’nda yarışacaklar. Millilerimizin sonraki hedefleri ise 27-31 Temmuz’da İtalya’daki Gençler ve U23 Dünya Şampiyonası, 11-14 Ağustos’ta Münih’teki Büyükler Avrupa Şampiyonası, 3-4 Eylül’de Belçika’daki U23 Avrupa Şampiyonası, 9-11 Eylül’de Bosna Hersek’teki Gençler Balkan Şampiyonası ve sezonun son milli yarışı 18-25 Eylül tarihlerinde Racice-Çekya’da gerçekleştirilecek olan Büyükler Dünya Şampiyonası.