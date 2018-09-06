Bodrum'da göçmen teknesi battı

Yasadışı yollarla Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 12'si Filistin, 1'i Suriye uyruklu 13 kaçağın bulunduğu 5 metrelik fiber tekne Ortakent-Yahşi Mahallesi açıklarında battı. Durumu ihbar alan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye intikal etti.

Can pazarının yaşandığı olayda ekipler, deniz üzerindeki göçmenleri kurtararak bota aldı. Durumları ağır olan Filistin uyruklu baba ile 5 yaşındaki çocuğu, suni teneffüs yapılarak hayata döndürüldü. Karaya çıkartılan kaçaklardan baba Milas Devlet Hastanesi'ne, çocuk ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Babanın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Karaya çıkartılan diğer kaçakların işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne gönderilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

48 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında boğulma tehlikesi yaşayan 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme Ildır Körfezi'nde içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin su aldığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, fiber tekne içerisindeki 8'i çocuk, 5'i kadın 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan Dikili ilçesi Denizköy açıklarında da bindikleri lastik bot su alan göçmenler Sahil Güvenlikten yardım istedi.

Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, lastik şişme bot içerisindeki 17'si Filistin, 7'si Irak, 5'i Suriye uyruklu olmak üzere 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Vira Haber