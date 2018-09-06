İngiliz donanma gemisi Güney Çin Denizi’nde

Bakanlık Sözcüsü Rın Guoçiang, yaptığı açıklamada, İngiltere donanmasına ait bir savaş gemisinin Şişa takımadalarının olduğu sulara yaklaşması nedeniyle İngiltere'yi protesto ettiklerini belirterek "Bu durumdan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve kesinlikle karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu savaş gemisinin ilgili bölgeye girerek Çin'in egemenlik haklarını ihlal ettiğini, güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini ve beklenmedik bir kazayı tetikleyebileceğini savunan Rın Guoçiang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu savaş gemilerinin İngiliz gemisinin bölgeden ayrılması için uyarı yapmak amacıyla gönderildiğini duyurdu.

Bölgeye savaş gemisi göndermenin olası bir sorunu tetikleyeceğine işaret eden Sözcü Rın, Çin'in güvenlik çıkarlarını kararlılıkla savunacaklarını bildirdi.

İngiltere'ye ait amfibik bir savaş gemisi 31 Ağustos'ta Güney Çin Denizi'ndeki Şişa takımadalarının olduğu sulara girmişti.

Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine askeri üs ve tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Bölgede kendini savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını öne süren ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) adasında da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çundao olarak adlandırılıyor.

Vira Haber