Irak'ın en büyük limanı kapatıldı

Şii nüfusun çoğunlukta olduğu güney Irak'ta altyapı yetersizliği, kamu hizmetlerinin çökmesi ve elektrik kesintilerini protesto amacıyla son haftalarda geniş çaplı gösteriler yaşanıyor.

Umm Kasr limanı görevlileri, girişi göstericiler tarafından tıkanmış olan tesise kamyonlar ve işçilerin girememesi nedeniyle bu sabahtan itibaren limandaki bütün faaliyetin durduğunu söylediler.

Nüfusu 2 milyonu aşkın olan Basra kenti sakinleri şehir suyuna tuz karıştığını dolayısıyla sıcak yaz döneminde susuzluk yaşandığını söylediler. Tuzlu şehir suyundan içen yüzlerce kişinin hastanelik olduğu bildiriliyor.

Sağlık yetkilileri, başına göz yaşartıcı bomba isabet eden bir göstericinin öldüğünü söylediler. Salı günü meydana gelen gösterilerde de beş kişinin ölmesi protestocuların öfkesini artırıyor.

Göstericiler, ülkeye giren tahıl ve diğer emtianın ana kapısı olan Umm Kasr'a girişi dün gece kesmişlerdi.

Basra-Bağdat karayolunu da kesen göstericiler ayrıca üç gündür kuşattıkları belediye merkez yönetim binasını ateşe verdiler.

Halkın öfkesi giderek büyürken, siyasetçiler Mayıs ayında yapılan ancak kesin sonuç vermeyen seçimlerden bu yana yeni bir hükümet kurmak için çabalıyorlar.

Güney Irak halkı, ülkenin petrol zenginliğinin büyük bölümünü üreten bölgenin onlarca yıldır ihmal edildiğinden şikayetçi.

Vira Haber