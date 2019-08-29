Boğazı gemi trafiğine kapattıran dev platform

Marmara'dan İstanbul Boğazı'na giren dev geminin geçişi saat 08.30'da başladı. ''Scarabeo 9" isimli gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma gemileri eşlik etti.

Bahama Adaları bayraklı dev platform 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğinde. 36 bin 863 groston ağırlığındaki platform Karadeniz'e geçecek. Geçiş tamamlanana kadar İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu, Kocaeli'de yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından İstanbul'a ulaştı.

İstanbul Boğazı'ndan geçişi başlayan gemiye 6 adet kıyı emniyeti römorkörü eşlik ediyor.

Vira Haber