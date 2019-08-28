Star Fuji’ye elveda Star Damon’a merhaba

Grieg Star, 21 Ağustos tarihinde websiteleri üzerinden, 34 sene önce Güney Kore Ulsan’da, Hyundai Ağır Sanayi tarafından yapılan kargo gemisi Star Fuji’nin ömrünü doldurduğunu açıkladı. Grieg Star geminin sökümü için İzmir Aliağa’da bulunan Leyal Gemi Söküm’ü tercih etti. Şirket geçtiğimiz şubat ayında da Star Gran isimli gemileri için yine Leyal Gemi Söküm’ü tercih etmişti.

Şirket Aliağa’ya söküme gönderdikleri gemilerine duygusal bir yazı ile veda etti: Star Fuji 34 senelik ömrü boyunca yaklaşık 9.000 gün, ortalama 12 knot hızında, 4.630.000 kilometre yol kat etti. Bu süre boyunca her yıl yaklaşık 6.200.000 ton yük taşıdı. Son zamanlarında Gearbulk ve Grieg Star işbirliği olan G2 Ocean için çalışmaktaydı. Norveç bayraklı Star Fuji’nin sinyali, 21 Ağustos sabahı söküm için Aliağa’ya ulaştıktan sonra bir daha açılmamak üzerine kapatıldı.

Grieg Star “Bir gemi giderken diğeri gelir” sloganını kullanarak yeni yük gemileri Star Damon’ın filolarına katılışını duyurdu. Eski adı GH Frankel olan 2012 yapımı yük gemisi Star Damon, filoda Star Fuji’nin yerinin alarak çok yakında G2 Ocean için çalışmaya başlayacak.

Esin TARHAN- Vira Haber