Bosna Hersek ve Sırbistan'da Sel Baskını

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma Dairesince yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Konjic'te dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı, Neretva ve Trebizat nehirlerinde su seviyesinin yükseldiği bildirildi.

Konjic'teki bazı bölgelerde sel meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, ülkenin güneyindeki diğer kentlerde birçok evi su bastığı aktarıldı.

Başkent Saraybosna'da da gece etkili olan sağanak sonucu bazı evlerin bodrum katlarını su bastığı, kentin merkezinden geçen Miljacka Nehri'nde su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi.

Bosna Hersek Federasyonu Meteoroloji Enstitüsü, şiddetli yağışların ülkenin güney ve güneybatı kesimlerinde bugün de devam edeceği uyarısında bulundu.

Sırbistan'da etkili olan sağanak ise ülkenin güneybatısındaki Sjenica kentini etkilerken, Grabovica Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda evi su bastığı ifade edildi.

Sırbistan Su İşleri Müdürü Goran Puzovic, yağışların bugün de devam edeceğine dikkati çekerek, ülkenin güneyindeki nehirlerde su seviyesinin yükseldiğini söyledi.

Meteoroloji Birliği de Sırbistan'ın güney kesimlerinde yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle "kırmızı alarm" verildiğine işaret ederek vatandaşları uyardı.

Vira Haber