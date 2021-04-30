Brezilya, Santos Limanı’nı Özelleştiriyor

Brezilya, liman terminali yatırım kurallarını basitleştirdi ve kıyı şeridi boyunca daha fazla yatırım yapmayı hedeflediği için bürokrasiyi azalttı.

Başkan Jair Bolsonaro tarafından imzalanan bir kararname, liman bölgeleri için kira sözleşmelerini hızlandırmak, kamu çağrılarına olan ihtiyacı ortadan kaldırmak ve geçici ekonomik kullanım için halka açık alanlara daha kolay erişim sağlamak için kuralları yeniden tanımladı.

Brezilya Altyapı Bakanı Tarcísio Gomes de Freitas, “Bu, Brezilya’daki altyapı yatırımları için bürokrasinin azaltılmasında bir başka adımdır ve liman terminallerine yapılan yatırımları kolaylaştıracak, daha fazla verimlilik sağlayacak ve sektörü daha dinamik hale getirecektir” dedi.

Geçen hafta Brezilya, 4'ü Itaqui’de ve 1'i Pelotas’ta olmak üzere 5 liman için ihale açtı.

Latin Amerika’nın en büyük liman kompleksi olan Santos’un özelleştirmesinin önümüzdeki yıl yapılması planlanıyor.

Vira Haber