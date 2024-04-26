Brezilya ve Uruguay Nehir Taşımacılığında Pusher-Barges İhtiyacı

Yazan: Osman Öndeş (Araştırmacı yazar)

Pusher-barges (İtmeli römorkörler) Nehirler’den barge’ları (Şat veya mavna) kilometrelerce uzaklıktaki son liman bölgelerine veya fabrikalara ulaştırmaktalar.

Bu çalışmamda; Özellikle sadece römorkör inşaatı yapan ve bu alanda uzmanlaşmış Türk Römorkör İnşa Tersaneleri’nin başarılarını ve nehir taşımalarında ön çıkan Pusher- Barges denilen itmeli römorkörlere ait Brezilya Nehirleri’ndeki durumu özetleyerek aktaracağım.

Brezilya, Urugay, Kuzey Amerika’da Missisipi Nehirleri gibi iç akar sularda pusher-barges derin bir ihtiyaç ve römorkör inşa tersaneleri için pazar anlamına gelmekte. Fakat Pusher- Barges ayni zamanda tamamiyle farklı bir teknoloji birikimine ihtiyaç göstermekte. Ve nihayat uluslar arası pusher barges pazarında aslanın ağzında bir rekabet sürmekte.

Türk Römorkör İnşa Tersaneleri’nin hepsi harikalar yaratmakta ve basın tarafından önemsenmediğinden gündemden uzak kalmaktalar.

Türk Gemi İnşa Tersaneleri arasında özellikle Römorkör İnşa Tersaneleri’nin çok daha başarılı oldukları kesindir ve göğüs kabartmaktadırlar.

Çok önemi bir yayın kanalı olan Marine Link’te ve Maritime South’da bu konuda iki ayrı değerlendirme okudum. Özetle şunlar anlatılıyor; Brezilya'nın suyolları ticari taşımacılık açısından muazzam bir potansiyele sahip, ancak Brezilya Ulusal Ulaşım Konfederasyonu'na (CNT) göre, ülkenin 12 nehir havzasında hâlâ yeterince kullanılmıyor ve verimsiz durumda. İç sularda seyir yapabilmek için potansiyel olarak kullanılabilecek 63.000 km. mevcut ağın yalnızca 19.500 km'si (%30,9) şu anda ticari olarak kargo ve yolcu taşımacılığı için kullanılıyor ve üçte ikiden fazlası kullanılmadan kalıyor. Ancak boşa harcanan fırsatlara rağmen, Brezilya nehirleri son yıllarda taşınan hacimde bir artış kaydetmiştir. Bu da ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunma konusundaki büyük potansiyelini gösteriyor.

Ülkede yük taşımacılığının yalnızca %5'i iç su yollarıyla yapılmaktadır. Oysa şu anda 1000 kilometrekare başına 2,3 km kullanılabilir su yolu bulunuyor. CNT tarafından yakın zamanda yayınlanan bir araştırmaya göre, gemi ulaşımına elverişli tüm su yolları kullanılırsa, bu rakam 1000 kilometrekare başına 7,4 km'ye ulaşabilir. Ulaşım için kullanılan nehirlerin çoğu Brezilya'nın kuzey bölgesinde. Bu bölgelerde yolcu taşımacılığı çoğu durumda nehirler üzerinden yapılıyor, ancak yine de su taşımacılığı tam potansiyeline ulaşmaktan çok uzak. Araştırmaya göre 2011'den 2018'e kadar ticari taşımacılık sektöründeki federal yatırımların yalnızca %10'u iç sularda navigasyona odaklanmış idi. CNT, su yollarına yatırım yapmanın karayolu ulaşımının yükünü bir miktar hafifleteceğini ve iç sularda seyrüsefer kullanımının arttırılmasının aynı zamanda karbon emisyonlarını azaltma avantajıyla birlikte ulaşım maliyetlerinin azaltılmasına da yardımcı olacağını açıklamıştır.