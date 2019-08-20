Bu gemide dram yaşanıyor, medeni AB seyrediyor

İtalya’nın Lampedusa Adası’nın 800 metre açığında perşembe gününden bu yana limana girmek için bekleyen ‘Open Arms’la ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda, göçmenlerin denizde 19’uncu günü geride bıraktığı belirtilerek, “Çılgınca bir gece ve suda bir insan. Önce acil tıbbi tahliye ve bu sabah bir adam karşısındaki karaya ulaşmak için denize atladı. Bunların arasında panik atak geçiren bir kadın. Çaresiz bir durum” ifadeleri kullanıldı. STK, gemiden can yelekleriyle Lampedusa’ya doğru yüzmek için denize atlayan göçmenlerin görüntüsünü de paylaştı. Denize atlayan göçmenler, İtalyan sahil güvenliği tarafından kurtarıldı.

Öte yandan, dün gece gemiden 9 göçmen daha tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle tahliye edildi. Gemiden son inen göçmenlerin bazılarında kalpte ritim bozukluğu, görme bozukluğu, depresyon ve bazı psikolojik şikâyetlerin tespit edildiği kaydedildi.

İSPANYA’YA GİDECEK DURUMUMUZ YOK

İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Proactiva Open Arms kurucusu Oscar Camps, “Balear adalarına seyredecek durumumuz yok. Güvertede sürdürülemez bir durum var. Göçmenler çok yorgun ve ekip de gücünün sonunda. Ayrıca teknenin de revizyona ihtiyacı olacak” değerlendirmesinde bulundu. Camps, bütün bu nedenlerden dolayı 800 metre ötelerindeki Lampedusa’nın kendileri için tek güvenli liman olduğunu ifade etti. İspanyol hükümetinin önce Algeciras ardından Balear adalarından Minorka’yı Open Arms’a açmasına ve İtalya’nın da Open Arms’a lojistik destek vereceğini belirtmesine karşın geminin Lampedusa açıklarındaki bekleyişi sürüyor.

ABD’li aktör Richard Gere, Akdeniz’de bekleyişini sürdüren gemiye giderek destek vermiş, bu destek Gere ile İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini arasında polemiğe yol açmıştı.

Vira Haber