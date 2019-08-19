Wintershall Dea Norveç’de  gaz çıkarmaya başladı

Wintershall Dea, Norveç Denizi’ndeki Dvalin gaz sahasında dört adet üretim kuyusu açma çalışmalarına başladı.

Alman Winstershall ile Rus DEA ortaklığı olan Wintershall Dea, Norveç Denizi’nde bulunan Dvalin gaz sahasında yaz aylarında gerçekleştirilen yoğun hazırlık çalışmaları ardından 4 üretim kuyusunu açma çalışmalarına başladığını açıkladı. Çalışmalar kapsamında 4.500 m derinliğe kadar 4 kuyu açılacak.

Açıklamada kuyu açma çalışmalarının yaklaşık bir yıl sürmesinin ve sahadan üretime 2020'de başlanmasının planlandığı kaydedildi. Sahanın gaz rezervinin 113.3 milyon varil petrole eşdeğer olduğu tahmin ediliyor. Sahadan üretimin başlaması şirketi Norveç’ten doğalgaz ihracatında en büyük şirketlerden biri haline getirecek.

Dvalin, kuzeybatıya 15 km kadar uzanan Heidrun'a bağlı bir denizaltı sahası. Sahada Wintershall Dea yüzde 55 hisse ile işletmeci şirket iken, Petoro’nun yüzde 35 ve Edison’un yüzde 10 hissesi bulunuyor.

Vira Haber