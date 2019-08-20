DAKSAR’ın enerjisi Petrol Ofisi’nden

Akaryakıt sektörünün geleneksel lideri Petrol Ofisi, denizde gerçekleştirdiği arama ve kurtarma operasyonlarıyla denizcilerin güvencesi olan DAKSAR’ın (Denizde Arama Kurtarma) yakıt sponsoru oldu. Petrol Ofisi’nin desteğiyle daha güçlü bir yapıya kavuşan DAKSAR’ın kurtarma botları çok daha etkin bir şekilde denizlerde hayat kurtarmaya devam edecek.

DAKSAR’ın bünyesinde yer aldığı Denizciler Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Argıç, “Türkiye’nin en güçlü şirketlerinden Petrol Ofisi, verdiği bu destekle denizdeki insanlarımızın daha çok güvende olması için büyük katkı sağladı. Bu iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Petrol Ofisi Deniz Satışları Müdürü Celal Ersan, “Petrol Ofisi olarak çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile iş birliği yaparak gücümüzü aldığımız bu topraklardaki insanların refahını, sağlığını, mutluluğunu arttırmanın, güvence altına almanın sorumluluğunu üstlenmeyi görev sayıyoruz. Denizdeki insanlarımızın gönlünde taht kuran, Türkiye’nin alanındaki tek sivil oluşumu DAKSAR’la iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği ile insanlarımız kendilerini daha güvende hissederek denize açılmaya devam edecek” diye konuştu.

Gönüllü ekipler 7/24 nöbette

DAKSAR, Denizde Dayanışma Derneği’nin (DDD) alt kolu olarak, Setur Kalamış & Fenerbahçe Marina içindeki merkezlerinde faaliyet gösteren bir Sivil Toplum Kuruluşu. Bir grup idealist emekli deniz subayı öncülüğünde 2000 yılında kurulan DAKSAR, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan sonra en fazla sayıda kurtarma operasyonunu gerçekleştiriyor. 11 kişilik çok sesli bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilen DAKSAR, arama ve kurtarmada yararlandığı ekipleri de kendi çatısı altında yetiştiriyor. Gönüllülerden oluşan ekipler, günün 24 saati, haftanın 7 günü yardım çağrılarını karşılamaya hazır bir şekilde nöbet tutuyor. DAKSAR ekipleri 19 yılda 3 binin üzerinde olaya müdahale etmiş ve bu olayların vahim olanlarında 571 vatandaşın can kaybına uğramasını önlemiştir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından İstanbul’da Kalamış merkez olmak üzere 12 deniz millik bir yarıçapta arama kurtarma yapması onaylanan DAKSAR, operasyonlarında 4 adet özel kurtarma botu, 5 adet destek ve ikmal botu ve Deniz Kuvvetleri’nden hibe edilen bir palamar motoru olmak üzere 10 tekne kullanıyor. 12 deniz mili yarıçaplı operasyon sahası da Tuzla-Adalar ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olarak tanımlanabilecek bir alanı kapsıyor.

Vira Haber