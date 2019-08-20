Marden ‘Adastra'yı 12 milyon dolara satıyor

Hong Kong merkezli nakliye firması Anthony Marden, “Star Wars” savaş uçağı gibi görünen fütüristik bir 140 feet trimaranı olan Adastra'yı 12 milyon dolara satıyor. Bir “Star Wars” savaş uçağını hatırlatan, 140 metrelik bir süperyat, bir deniz taşıtının görünümü yanında fiyatı da konuşulur oldu.

Hong Kong merkezli denizcilik ustası Anthony Marden, son yedi yıldır, dünya genelinde İbiza, İspanya'dan Bali'ye, Endonezya'yı gezdiği trimaranı “Adastra” yı bir web sitesine göre satıyor. Site, yalnızca geminin “satmaya fiyatlandırıldığını” söylerken, milyarder işadamının bildirdiğine göre, Robb Report’e göre 12 milyon dolar istiyor.

Marden, lüks yaşam tarzı haber sitesinde yayınlanan bir haberde “Teknem baş döndürücü. Herkesin baktığı ve kendini alamadığı tek tekne. Herkes durur ve fotoğraf çeker ” dedi.

Çin merkezli tekne üreticisi McConaghy'nin broşürüne göre, “havalı macera yat” olarak pazarlanan Adastra’da dokuz yolcu ve altı mürettebata sahip olan ve hafif meşe kaplı açık bir ana güverte de dahil olmak üzere iki yaşam alanı olan oda bulunuyor.

John Shuttleworth tarafından tasarlanan gemi, kısa bir süre sonra Boat International dergisindeki deniz taşıtının profiline göre,Manden’in eşi Elaine'in lüks olanakların rahatlığını yaşamaya olan ilgisi nedeniyle yapıldı..

Hafif karbon fiberden yapılan, 9.000 deniz mili menzili artı sıcak modern iç mekanları ve bolca konuk konaklama imkânı sunan bir gemide kapalı bir salon alanı, yemek masası bulunuyor.

McConaghy'ye göre “muhteşem manzaraya sahip sarma pencereleri” bulunuyor.

Dışarıda bir bar, kanepe ve yemek alanı yer alıyor. Kıç güvertesinin altındaki garajda daha küçük bir su taşıtı için yer var. Bir dalış ve güneşlenme platformu oluşturmak için açılan bir kapı bulunuyor.

Güvertenin altında, fütüristik tasarımla, izole edilmiş ebeveyn banyosunu kıvrık ters duvarlar sarılıyor. Ana güvertenin diğer ucundan erişilebilen iki ilave misafir odası bulunuyor.. Web sitesinde tekneyi pazarlayan bir videoda, bayan Marden, “Bu gemiyi inşa etmeye giden sevgiyi ve dikkati gördüğünüzde, şaşırtıcı” dedi.

Vira Haber