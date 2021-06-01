Bu Kadınlar Dantel Yerine Balık Ağı Örüyor
Denizli’nin Çivril ilçesi sınırları içinde bulunan Işıklı Gölü, yanındaki balıkçı mahallesi Beydilli’de kadınlar dantel yerine turna ve sazan balığı avında kullanılan balık ağlarından örüyor.
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Çivril ilçesinde bulunan Işıklı gölü etrafında bulunan mahallelerde 1 Haziran'da başlayacak balık avı sezonu öncesinde hazırlıklar başladı. Işıklı Gölü'nden yakaladıkları turna ve sazan balıklarıyla geçimlerini sağlayan Beydilli mahallesinde de, kadınların balık ağı örme sezonu başladı.
Halk eğitimin açtığı kurslardan balık ağı örmeyi öğrenen kadınlar 200 metrelik turna, sazan balığı ağını bir günde örüyor. Denizi olmayan Denizli'de kadınlar tarafından örülen balık ağları, av yasağının bitmesiyle birlikte eşleri tarafından Işıklı Gölü'nde balık avında kullanılacak.
Vira Haber
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