Bu Kadınlar Dantel Yerine Balık Ağı Örüyor

Çivril ilçesinde bulunan Işıklı gölü etrafında bulunan mahallelerde 1 Haziran'da başlayacak balık avı sezonu öncesinde hazırlıklar başladı. Işıklı Gölü'nden yakaladıkları turna ve sazan balıklarıyla geçimlerini sağlayan Beydilli mahallesinde de, kadınların balık ağı örme sezonu başladı.

Halk eğitimin açtığı kurslardan balık ağı örmeyi öğrenen kadınlar 200 metrelik turna, sazan balığı ağını bir günde örüyor. Denizi olmayan Denizli'de kadınlar tarafından örülen balık ağları, av yasağının bitmesiyle birlikte eşleri tarafından Işıklı Gölü'nde balık avında kullanılacak.

Vira Haber