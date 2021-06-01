Petrol Ofisi'ne Best of Sales Awards Ödülü

Sales Network tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen #BoSA2021 – Best of Sales Awards’da 13 kategoride 33 marka ödüle uzandı. Petrol Ofisi pandemi koşullarında düzenlediği Siftah Liderden kampanyası ile katıldığı yarışmada, ‘Müşteri Deneyimi’ alanındaki başarısı ile bu kategoride ödüle layık görüldü. Ayrıca yarışmada temel kategoriler dışındaki ‘Kurumsal İyilik Jüri Özel Ödülü’nü ise bu yıl Bir Dilek Tut Derneği aldı.

Sales Network’te Petrol Ofisi’ni temsil eden Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, “Petrol Ofisi son 3-4 yılda birçok alanda attığı önemli adımlar sonucunda örnek başarılar kaydetti. Bunlardan biri ve en önemlisi de temel odak noktamızda yaşandı. Müşteri odaklılığımızı daha da keskinleştirdik ve birçok yenilikçi projeyi hayata geçirdik. Bu alanda gösterdiğimiz performans ve elde ettiğimiz başarılar da birçok ödüle layık görüldü. Türkiye’de salt Müşteri Deneyimi alanında yapılan ilk değerlendirme olan ‘20 – CX Index Turkey’de, Petrol Ofisi ‘Akaryakıt Sektörünün En İyi Markası’ seçilmişti. Bu alandaki başarılarımız, gerçek tüketiciler dahil birçok prestijli değerlendirmede olduğu gibi son olarak da Best of Sales Awards’da ödüle layık görüldü” dedi.

Siftah Liderden kampanyasını henüz pandeminin ilk günlerinde planlayarak büyük bir hızla hayata geçirdiklerini de belirten Sezgin Gürsu, “Pandeminin ilk şokunda dahi müşterilerimize bakış açımızın net göstergelerinden biri olan kampanyamızda, madeni yağ alanında müşterilerimiz olan otomotiv ustalarına katkı sağlamayı hedefledik. İlk tam kapanma döneminin ardından ekonomi çarklarının tekrar hızlanmaya başladığı Haziran ayında, tüm Türkiye’de 17 bin ustaya Maxima ve Maximus motor yağlarımızı ücretsiz olarak dağıttık. Bu kampanyamız, sahadan ve ustalarımızdan çok değerli bir takdir topladı. Nitekim doğru bir zamanda, doğru bir amaçla ve doğru bir şekilde hayata geçirdiğimiz bu projemiz, Felis dahil birçok yarışmadan ödül topladı. Siftah Liderden kampanyamızın aldığı son ödül de Best of Sales Awards oldu” açıklamasında bulundu.

Vira Haber