'Uluslararası Doğu Akdeniz Denizcilik Tarihi Sempozyumu' Gerçekleştirildi

Sempozyumun açılışında İngilizce konuşma yapan Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, pandemi döneminde küresel ticarette deniz taşımacılığının payının yüzde 90’lara ulaştığını, yüzde olarak artışa rağmen 2019 yılında yaklaşık 12 milyar ton olan taşınan yük miktarının, 2020 yılında 3,6 azalarak 11,5 milyar ton olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Dünya nüfusunun giderek artmasının, tarım ve sanayide üretim artışını tetikleyeceğini belirten Tamer Kıran, bu gelişmeye paralel enerji ihtiyacındaki artışla birlikte denizcilik ve lojistik sektörlerindeki iş hacminin artmasının beklendiğini söyledi.

Dünyadaki en ekonomik ve büyük ölçekli taşımacılığın gemilerle yapılması nedeniyle deniz ticaretinin sistemde çok önemli bir paya sahip olduğunu belirten Tamer Kıran, “Pandemi sürecinde hacimde küçük bir azalma olmasına rağmen, 2021 ve sonrasında deniz taşımacılığında önemli bir büyüme olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye'yi çevreleyen denizler açısından orta vadede Karadeniz ticaretinin yanı sıra Akdeniz ve Ege rotalarındaki ticarette hızlanma beklenmektedir” dedi.

Deniz taşımacılığının ana güzergahının, üretim ve tüketim merkezleri arasında oluştuğunu kaydeden Tamer Kıran, Avrupa, Afrika ve Asya'nın ortak iç denizini andıran Akdeniz’in, okyanus bağlantısı ile Amerika kıtası ülkelerine bağlandığını belirterek, Akdeniz’in dünya tarihindeki hayati konumunu binlerce yıldır korumakta olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz’in stratejik önemine dikkat çeken Tamer Kıran, bu bölgedeki gelişmelerin Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

Tamer Kıran, “Dünya güçlerini cezbeden Doğu Akdeniz, dünya tarihi üzerinde muazzam bir etkiye sahiptir. Ancak yüzyıllardır bölgeye komşu olması nedeniyle Türk tarihini daha da fazla etkiliyor. Doğu Akdeniz ile ilgili araştırma ve çalışmalar bir ölçüde Türk tarihi ile ilgilidir. Tarihi gerçeklere makro açıdan bakmak için Türk tarihini Doğu Akdeniz tarihinden ayırmak mümkün değildir.” diye konuştu.

Tamer Kıran, çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen sempozyuma katılan değerli bilim adamlarının sunumlarının, Doğu Akdeniz konusundaki bilgilerimizi tazeleme ve artırma fırsatı vereceğini belirterek, organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış oturumunda, PRÜ Rektörü Rektörü Prof.Dr. Erdoğan, PRÜ Mütevelli Heyet Üyesi Metin Ataç ve Sorbonne Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dejanirah Couto da birer konuşma yaptı.

Vira Haber