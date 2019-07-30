Bu tekne geri dönüşüm malzemelerinden yapılacak

Fosil yakıt bağımlılığından uzaklaşmaya çalışan ve git gide alternatiflere daha fazla ulaşan yat endüstrisinde, Sarvo 37 yeni bir sayfa açacak. Tamamen elektrik gücüyle ilerleyen Sarvo 37, geri dönüşümden kazanılan malzemelerden üretilmek üzere tasarlandı.

Sarvo Marine markasının kurucusu Sarvo Breckling tarafından tasarlanan Sarvo 37’nin teknik arka planında, Jonas Voss imzası var. Dünyanın önde gelen süper otomobilleri Königsegg, Ferrari’nin La Ferrari modeli ve Porsche’nin Project E gibi modellerinin elektrik sistemlerini geliştiren Voss, Danimarkalı Sarvo Marine’in teknik bölümünün başına geçti.

Minimalist ve şık İskandinav tasarımını geri dönüştürülmüş malzemelerle birlikte elektrik sistemleri ve batarya paketleriyle bir araya getiren Sarvo 37, ‘sürdürülebilir yatçılık’ fikrini merkezine alan bir tasarım. Çevre dostu, ‘deniz alüminyumu’ olarak anılan 8 mm gövdeden inşa edilecek olan Sarvo 37’nin güvertesinde kullanılan malzemelerin yüzde 80’i, geri dönüştürülmüş plastik.

Tamamen elektrik gücüyle çalışan Sarvo 37, adeta ‘çıt çıkarmadan’ 70 knot sürate erişebiliyor ve 20 knot süratle 102 deniz mili menzil sunuyor. Fiyatı 1 milyon 370 bin Euro olan Sarvo 37, sadece 5 saatte tamamen şarj olabiliyor. Boyu 11 ise metre.

Vira Haber