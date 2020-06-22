Bursa’yı Sel Vurdu Ölü ve Kayıplar Var

Dün akşam saatlerinde Bursa’nın Kestel ilçesi sınırlarındaki Dudaklı Köyü’ndeki derenin taşması sonrasında meydana gelen sel felaketinde evinden çıkamayan 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba hayatını kaybetmişti.

Dere kenarındaki bağ evinde sel sularına yakalanan beş kişilik aileden haber alınamamıştı. Dün gece saatlerinde ailenin beş yaşındaki kızının cansız bedenine ulaşıldı.

Sabah saatlerinde ise Bingöllü aileden üç kişinin cansız bedeni kız çocuğunun cesedine 500 metre mesafede çamur ve taş yığınları arasında bulundu.

Kayıp bir kişinin arama çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Arama ve kurtarma faaliyetlerine, AFAD, UMKE, Bursa Jandarma Komutanlığı ve sivil toplum kuruluşlarından 257 kişi katıldı.

Vira Haber