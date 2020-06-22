Meteorolojiden Uyarılar Gelmeye Devam Ediyor

Meteoroloji’nin yaptığı güncel hava durumu değerlendirmeleri ve uyarılarında; “Marmara’nın güneyinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla etkisini artırarak Balıkesir’in il merkezi ve doğusu ile Bursa, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevresinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması öngörülüyor.

21 Haziran Pazartesi günü hava tahmini ise şöyle:

Vira Haber